В Кремле рассказали о росте товарооборота между Россией и ОАЭ - РИА Новости, 07.08.2025
11:23 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/tovarooborot-2033878925.html
В Кремле рассказали о росте товарооборота между Россией и ОАЭ
В Кремле рассказали о росте товарооборота между Россией и ОАЭ - РИА Новости, 07.08.2025
В Кремле рассказали о росте товарооборота между Россией и ОАЭ
Товарооборот между Россией и ОАЭ за первые пять месяцев 2025 года вырос на 80%, составил 3,97 миллиарда долларов, сообщается в материалах ко встрече президента... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T11:23:00+03:00
2025-08-07T11:23:00+03:00
оаэ
россия
москва
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
антон алиханов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851656229_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_47ebdb22a96596c1982067ead36fa5ea.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Товарооборот между Россией и ОАЭ за первые пять месяцев 2025 года вырос на 80%, составил 3,97 миллиарда долларов, сообщается в материалах ко встрече президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна от пресс-службы Кремля. "В январе-мае 2025 года взаимная торговля выросла на 80% относительно 2024 года и достигла 3,97 миллиардов долларов", - говорится в справочных материалах. Отмечается действие межправкомиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, с российской стороны ее сопредседателем является министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Как сообщается в материалах, следующее заседание комиссии планируется провести в ноябре 2025 года в ОАЭ. Путин в четверг проведет в Москве переговоры с президентом ОАЭ. Как сообщили накануне в Кремле, лидеры обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20250807/diplomatiya-2033829836.html
оаэ
россия
москва
оаэ, россия, москва, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, антон алиханов, в мире
ОАЭ, Россия, Москва, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Антон Алиханов, В мире
В Кремле рассказали о росте товарооборота между Россией и ОАЭ

Товарооборот между Россией и ОАЭ за первые пять месяцев 2025 года вырос на 80%

Эмират Шарджа в ОАЭ
Эмират Шарджа в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Эмират Шарджа в ОАЭ. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Товарооборот между Россией и ОАЭ за первые пять месяцев 2025 года вырос на 80%, составил 3,97 миллиарда долларов, сообщается в материалах ко встрече президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна от пресс-службы Кремля.
"В январе-мае 2025 года взаимная торговля выросла на 80% относительно 2024 года и достигла 3,97 миллиардов долларов", - говорится в справочных материалах.
Отмечается действие межправкомиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, с российской стороны ее сопредседателем является министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Как сообщается в материалах, следующее заседание комиссии планируется провести в ноябре 2025 года в ОАЭ.
Путин в четверг проведет в Москве переговоры с президентом ОАЭ. Как сообщили накануне в Кремле, лидеры обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи
Межгосударственные отношения России и ОАЭ
Вчера, 01:47
 
ОАЭ Россия Москва Владимир Путин Мухаммед бен Заид Аль Нахайян Антон Алиханов В мире
 
 
