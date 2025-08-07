https://ria.ru/20250807/tovarooborot-2033878925.html

В Кремле рассказали о росте товарооборота между Россией и ОАЭ

07.08.2025

В Кремле рассказали о росте товарооборота между Россией и ОАЭ

Товарооборот между Россией и ОАЭ за первые пять месяцев 2025 года вырос на 80%, составил 3,97 миллиарда долларов, сообщается в материалах ко встрече президента... РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Товарооборот между Россией и ОАЭ за первые пять месяцев 2025 года вырос на 80%, составил 3,97 миллиарда долларов, сообщается в материалах ко встрече президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна от пресс-службы Кремля. "В январе-мае 2025 года взаимная торговля выросла на 80% относительно 2024 года и достигла 3,97 миллиардов долларов", - говорится в справочных материалах. Отмечается действие межправкомиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, с российской стороны ее сопредседателем является министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Как сообщается в материалах, следующее заседание комиссии планируется провести в ноябре 2025 года в ОАЭ. Путин в четверг проведет в Москве переговоры с президентом ОАЭ. Как сообщили накануне в Кремле, лидеры обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

