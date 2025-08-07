https://ria.ru/20250807/tonirovka-2033956819.html

В Госдуму внесут проект об отмене штрафов за тонировку

2025-08-07T15:27:00+03:00

2025-08-07T15:27:00+03:00

2025-08-07T22:52:00+03:00

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Законопроект об отмене административной ответственности за установку тонировки на стекла транспортного средства внесут в Госдуму, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди". Инициативой предлагается исключить часть статьи 12.5 КоАП РФ, которая сейчас запрещает тонировку с несоответствующим светопропусканием. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях" предлагается исключить административную ответственность за установку тонированных стекол на транспортное средство", — сказано в пояснительной записке. Как отмечается в пояснительной записке, тонировка — это международная практика, которая помогает уменьшить ослепление водителя ярким светом фар встречных автомобилей ночью или бликами солнца днем, что может повысить безопасность на дороге. "Более того, тонированные стекла могут служить дополнительной защитой от краж и угонов, так как преступникам труднее разглядеть ценные вещи внутри автомобиля", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

