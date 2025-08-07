Рейтинг@Mail.ru
В России разработали комплексный тест на пять опасных инфекций
Хорошие новости
 
11:01 07.08.2025 (обновлено: 11:45 07.08.2025)
В России разработали комплексный тест на пять опасных инфекций
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские специалисты разработали комплексный тест, который позволяет обнаружить сразу пять опасных инфекций, включая чуму и холеру, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "Ученые Российского противочумного института "Микроб" совместно с Научно-исследовательским институтом системной биологии и медицины Роспотребнадзора разработали комплексный тест для выявления пяти опасных инфекционных заболеваний — чумы, холеры, сибирской язвы, бруцеллеза и туляремии. Разработка велась в рамках реализации федерального проекта "Санитарный щит страны — безопасность для здоровья", — рассказали в ведомстве. Новый тест обнаруживает возбудитель какой-либо из этих болезней в течение часа. Он отличается высокой точностью и может выявлять даже минимальное количество микробных клеток. В Роспотребнадзоре отметили, что ситуация с этими инфекциями в России стабильна, но остается риск их завоза из-за границы. Поэтому создание таких современных и мобильных диагностических тестов в ведомстве назвали жизненно важным.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские специалисты разработали комплексный тест, который позволяет обнаружить сразу пять опасных инфекций, включая чуму и холеру, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Ученые Российского противочумного института "Микроб" совместно с Научно-исследовательским институтом системной биологии и медицины Роспотребнадзора разработали комплексный тест для выявления пяти опасных инфекционных заболеваний — чумы, холеры, сибирской язвы, бруцеллеза и туляремии. Разработка велась в рамках реализации федерального проекта "Санитарный щит страны — безопасность для здоровья", — рассказали в ведомстве.
Новый тест обнаруживает возбудитель какой-либо из этих болезней в течение часа. Он отличается высокой точностью и может выявлять даже минимальное количество микробных клеток.
В Роспотребнадзоре отметили, что ситуация с этими инфекциями в России стабильна, но остается риск их завоза из-за границы. Поэтому создание таких современных и мобильных диагностических тестов в ведомстве назвали жизненно важным.
