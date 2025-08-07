https://ria.ru/20250807/test-2033873754.html

В России разработали комплексный тест на пять опасных инфекций

В России разработали комплексный тест на пять опасных инфекций - РИА Новости, 07.08.2025

В России разработали комплексный тест на пять опасных инфекций

Российские специалисты разработали комплексный тест, который позволяет обнаружить сразу пять опасных инфекций, включая чуму и холеру, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T11:01:00+03:00

2025-08-07T11:01:00+03:00

2025-08-07T11:45:00+03:00

хорошие новости

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98728/72/987287236_0:79:2500:1485_1920x0_80_0_0_87fb2d90810f459c2df9966f0315652c.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские специалисты разработали комплексный тест, который позволяет обнаружить сразу пять опасных инфекций, включая чуму и холеру, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "Ученые Российского противочумного института "Микроб" совместно с Научно-исследовательским институтом системной биологии и медицины Роспотребнадзора разработали комплексный тест для выявления пяти опасных инфекционных заболеваний — чумы, холеры, сибирской язвы, бруцеллеза и туляремии. Разработка велась в рамках реализации федерального проекта "Санитарный щит страны — безопасность для здоровья", — рассказали в ведомстве. Новый тест обнаруживает возбудитель какой-либо из этих болезней в течение часа. Он отличается высокой точностью и может выявлять даже минимальное количество микробных клеток. В Роспотребнадзоре отметили, что ситуация с этими инфекциями в России стабильна, но остается риск их завоза из-за границы. Поэтому создание таких современных и мобильных диагностических тестов в ведомстве назвали жизненно важным.

https://ria.ru/20250710/rospotrebnadzor-2028252279.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)