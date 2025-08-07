Рейтинг@Mail.ru
Главу Союза художников Татарстана подозревают в наезде на троих детей
14:48 07.08.2025
Главу Союза художников Татарстана подозревают в наезде на троих детей
Председателя правления Союза художников Татарстана Альберта Шиабиева подозревают в ДТП на пешеходном переходе в Казани, в результате которого пострадали дети,... РИА Новости, 07.08.2025
КАЗАНЬ, 7 авг – РИА Новости. Председателя правления Союза художников Татарстана Альберта Шиабиева подозревают в ДТП на пешеходном переходе в Казани, в результате которого пострадали дети, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Вечером 5 августа на пешеходном переходе на улице Боевой в Казани Ford Transit сбил двух девочек и мальчика 2010-2013 годов рождения, после чего скрылся с места ДТП. Двое детей с различными травмами были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения". "Подозреваемый - глава Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев", - сказал собеседник агентства. Ранее МВД по Татарстану сообщало, что установили личность и задержали водителя, сбившего детей на пешеходном переходе. Им оказался 55-летний житель Казани. Автомобиль был обнаружен на улице Лесозаводская. Задержанный мужчина признался, что управлял транспортным средством в нетрезвом виде. Он был направлен на медицинское освидетельствование. В отношении задержанного составлены административные материалы по статьям КоАП РФ "оставление места ДТП", "отсутствие полиса ОСАГО", "управление транспортным средством без документов на право управления", "не предоставление преимущества пешеходам".
КАЗАНЬ, 7 авг – РИА Новости. Председателя правления Союза художников Татарстана Альберта Шиабиева подозревают в ДТП на пешеходном переходе в Казани, в результате которого пострадали дети, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Вечером 5 августа на пешеходном переходе на улице Боевой в Казани Ford Transit сбил двух девочек и мальчика 2010-2013 годов рождения, после чего скрылся с места ДТП. Двое детей с различными травмами были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения".
"Подозреваемый - глава Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев", - сказал собеседник агентства.
Ранее МВД по Татарстану сообщало, что установили личность и задержали водителя, сбившего детей на пешеходном переходе. Им оказался 55-летний житель Казани. Автомобиль был обнаружен на улице Лесозаводская. Задержанный мужчина признался, что управлял транспортным средством в нетрезвом виде. Он был направлен на медицинское освидетельствование.
В отношении задержанного составлены административные материалы по статьям КоАП РФ "оставление места ДТП", "отсутствие полиса ОСАГО", "управление транспортным средством без документов на право управления", "не предоставление преимущества пешеходам".
