https://ria.ru/20250807/tatarstan-2033938351.html
Главу Союза художников Татарстана подозревают в наезде на троих детей
Главу Союза художников Татарстана подозревают в наезде на троих детей - РИА Новости, 07.08.2025
Главу Союза художников Татарстана подозревают в наезде на троих детей
Председателя правления Союза художников Татарстана Альберта Шиабиева подозревают в ДТП на пешеходном переходе в Казани, в результате которого пострадали дети,... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T14:48:00+03:00
2025-08-07T14:48:00+03:00
2025-08-07T14:48:00+03:00
происшествия
казань
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358638_0:185:3054:1903_1920x0_80_0_0_3a09f5eafd1ed638ea981bf1d9200559.jpg
КАЗАНЬ, 7 авг – РИА Новости. Председателя правления Союза художников Татарстана Альберта Шиабиева подозревают в ДТП на пешеходном переходе в Казани, в результате которого пострадали дети, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Вечером 5 августа на пешеходном переходе на улице Боевой в Казани Ford Transit сбил двух девочек и мальчика 2010-2013 годов рождения, после чего скрылся с места ДТП. Двое детей с различными травмами были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения". "Подозреваемый - глава Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев", - сказал собеседник агентства. Ранее МВД по Татарстану сообщало, что установили личность и задержали водителя, сбившего детей на пешеходном переходе. Им оказался 55-летний житель Казани. Автомобиль был обнаружен на улице Лесозаводская. Задержанный мужчина признался, что управлял транспортным средством в нетрезвом виде. Он был направлен на медицинское освидетельствование. В отношении задержанного составлены административные материалы по статьям КоАП РФ "оставление места ДТП", "отсутствие полиса ОСАГО", "управление транспортным средством без документов на право управления", "не предоставление преимущества пешеходам".
https://ria.ru/20250806/dtp-2033771918.html
https://ria.ru/20250805/dtp-2033574874.html
казань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358638_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_d3e972c1349ad22db1a42e9942964f8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, россия
Происшествия, Казань, Россия
Главу Союза художников Татарстана подозревают в наезде на троих детей
Главу Союза художников Татарстана подозревают в наезде на детей на переходе