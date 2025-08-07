Суд лишил водительских прав главу Союза художников Татарстана

Рейтинг@Mail.ru
14:12 07.08.2025
КАЗАНЬ, 7 авг – РИА Новости. Суд в Казани лишил водительских прав на полтора года председателя правления Союза художников Татарстана Альберта Шиабиева, наехавшего на троих детей на пешеходном переходе в Казани. Вечером 5 августа на пешеходном переходе на улице Боевой в Казани Ford Transit совершил наезд на двух девочек и мальчика 2010-2013 годов рождения, после чего скрылся с места ДТП. Двое детей с различными травмами были доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная помощь. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения". МВД по Татарстану сообщало, что установили личность и задержали водителя, сбившего детей на пешеходном переходе. Им оказался 55-летний житель Казани. Задержанный признался, что управлял транспортным средством в нетрезвом виде. Он был направлен на медицинское освидетельствование. В правоохранительных органах республики уточнили РИА Новости, что подозреваемый - председатель правления Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев. "Сегодня мировой судья по Кировскому судебному району города Казани постановил: лишить водителя права управления транспортными средствами на срок 18 месяцев", - говорится в сообщении Госавтоинспекции города. По данным МВД по Татарстану, в отношении мужчины были составлены административные материалы по статьям КоАП РФ "оставление места ДТП", "отсутствие полиса ОСАГО", "управление транспортным средством без документов на право управления", "не предоставление преимущества пешеходам".
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
КАЗАНЬ, 7 авг – РИА Новости. Суд в Казани лишил водительских прав на полтора года председателя правления Союза художников Татарстана Альберта Шиабиева, наехавшего на троих детей на пешеходном переходе в Казани.
Вечером 5 августа на пешеходном переходе на улице Боевой в Казани Ford Transit совершил наезд на двух девочек и мальчика 2010-2013 годов рождения, после чего скрылся с места ДТП. Двое детей с различными травмами были доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная помощь. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения".
МВД по Татарстану сообщало, что установили личность и задержали водителя, сбившего детей на пешеходном переходе. Им оказался 55-летний житель Казани. Задержанный признался, что управлял транспортным средством в нетрезвом виде. Он был направлен на медицинское освидетельствование.
В правоохранительных органах республики уточнили РИА Новости, что подозреваемый - председатель правления Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев.
"Сегодня мировой судья по Кировскому судебному району города Казани постановил: лишить водителя права управления транспортными средствами на срок 18 месяцев", - говорится в сообщении Госавтоинспекции города.
По данным МВД по Татарстану, в отношении мужчины были составлены административные материалы по статьям КоАП РФ "оставление места ДТП", "отсутствие полиса ОСАГО", "управление транспортным средством без документов на право управления", "не предоставление преимущества пешеходам".
