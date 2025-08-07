Аналитики рассказали NYT, чем Индия может ответить на новые пошлины США

https://ria.ru/20250807/tarify-2033867508.html

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 авг – РИА Новости. Действия США по вводу новых таможенных пошлин в отношении Индии могут подтолкнуть Нью-Дели к углублению связей с Россией, Китаем и многими другими странами, считают опрошенные газетой The New York Times аналитики. В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступает в силу в четверг. При этом в среду Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа. "(Действия США – ред.) подтолкнут Индию к пересмотру своей стратегической ориентации, углублению связей с Россией, Китаем и многими другими странами", - считает бывший торговый представитель индийского аналитического центра Global Trade Research Initiative Аджай Шривастава. Как отмечает издание, решение Трампа ставит премьер-министра Индии Нарендру Моди в затруднительное положение. "Россия обеспечивает 45% импорта нефти в страну. Если Индия перестанет покупать российскую нефть, соглашаясь с более высокими ценами для потребителей и внутреннего производства, это нанесет политический ущерб правительству Моди", - отмечает издание. В то же время, если Индия проигнорирует угрозы США, то удар по ее экономике будет гораздо более дорогостоящим, пишет газета. "По данным индийской исследовательской группы Global Trade Research Initiative, повышение тарифов может вдвое сократить экспорт Индии в Соединенные Штаты на сумму более 86 миллиардов долларов. Соединенные Штаты являются крупнейшим торговым партнером Индии, и на экспорт приходится почти 20% экономики Индии. Индия занимает лишь 10-е место среди американских торговых партнеров по товарам", - отмечается в материале. Трамп и Моди по итогам визита в США лидера Индии в феврале этого года поставили цель более чем удвоить двусторонний товарооборот до 500 миллиардов долларов к 2030 году с нынешних 191 миллиарда долларов и с этой целью заключить двустороннее торговое соглашение, которое планировали подписать осенью этого года. Еще до ввода новых санкций США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с тарифами с США в рамках будущего торгового соглашения. Индия и США провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.

