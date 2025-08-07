https://ria.ru/20250807/taliban-2033862569.html

Адвоката Молохова могут лишить статуса за попытку защитить "Талибан" в суде

Адвокат Александр Молохов сообщил РИА Новости, что Минюст требует лишить его статуса за попытку представлять интересы "Талибана" в Верховном суде. РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Адвокат Александр Молохов сообщил РИА Новости, что Минюст требует лишить его статуса за попытку представлять интересы "Талибана" в Верховном суде. "Минюст РФ просит о лишении статуса адвоката за защиту интересов движения "Талибан" в Верховном суде РФ в апреле месяце этого года", - сказал он. По его словам, квалификационная комиссия Адвокатской палаты Москвы рассмотрит представление Минюста 17 сентября. Комиссия вынесет решение, было ли в его действиях нарушение кодекса профессиональной этики. Решение о том, какое наказание назначать, после этого должен принять Совет палаты. Если нарушение было, то он может как лишить его статуса, так и ограничиться более мягким наказанием - например, предупреждением. На заседании по иску Генпрокуратуры о приостановке запрета "Талибана" Молохов в подготовительной части предъявил суду ордер на защиту, но судья отказался допустить его к участию в заседании. Адвокат ранее защищал бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), осужденного на 4 года по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Верховный суд России в апреле приостановил запрет деятельности движения "Талибан", который был включен в список террористических организаций. Решение вступило в силу 20 мая.

