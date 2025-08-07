https://ria.ru/20250807/taliban-2033862569.html
Адвоката Молохова могут лишить статуса за попытку защитить "Талибан" в суде
Адвоката Молохова могут лишить статуса за попытку защитить "Талибан" в суде - РИА Новости, 07.08.2025
Адвоката Молохова могут лишить статуса за попытку защитить "Талибан" в суде
Адвокат Александр Молохов сообщил РИА Новости, что Минюст требует лишить его статуса за попытку представлять интересы "Талибана" в Верховном суде. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T10:05:00+03:00
2025-08-07T10:05:00+03:00
2025-08-07T10:05:00+03:00
россия
москва
донецкая народная республика
александр молохов
талибан
генеральная прокуратура рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565116885_0:8:3071:1735_1920x0_80_0_0_b7231a9c371324ec0f92d9ede64abc86.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Адвокат Александр Молохов сообщил РИА Новости, что Минюст требует лишить его статуса за попытку представлять интересы "Талибана" в Верховном суде. "Минюст РФ просит о лишении статуса адвоката за защиту интересов движения "Талибан" в Верховном суде РФ в апреле месяце этого года", - сказал он. По его словам, квалификационная комиссия Адвокатской палаты Москвы рассмотрит представление Минюста 17 сентября. Комиссия вынесет решение, было ли в его действиях нарушение кодекса профессиональной этики. Решение о том, какое наказание назначать, после этого должен принять Совет палаты. Если нарушение было, то он может как лишить его статуса, так и ограничиться более мягким наказанием - например, предупреждением. На заседании по иску Генпрокуратуры о приостановке запрета "Талибана" Молохов в подготовительной части предъявил суду ордер на защиту, но судья отказался допустить его к участию в заседании. Адвокат ранее защищал бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), осужденного на 4 года по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Верховный суд России в апреле приостановил запрет деятельности движения "Талибан", который был включен в список террористических организаций. Решение вступило в силу 20 мая.
https://ria.ru/20250703/afganistan-2027063303.html
https://ria.ru/20250619/mid-2023774937.html
россия
москва
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565116885_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d8decbb5ea64ea8d83b80c885ee27405.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, донецкая народная республика, александр молохов, талибан, генеральная прокуратура рф, в мире
Россия, Москва, Донецкая Народная Республика, Александр Молохов, Талибан, Генеральная прокуратура РФ, В мире
Адвоката Молохова могут лишить статуса за попытку защитить "Талибан" в суде
Минюст может лишить адвоката Молохова статуса за попытку защитить "Талибан"