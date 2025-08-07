Сын Кадырова находится в Кремле, где идут переговоры лидеров России и ОАЭ
Сын Кадырова Адам входит в состав российской делегации на переговорах с ОАЭ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и его сын Адам Кадыров прибыли в Кремль, где пройдет встреча президента РФ Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. 7 августа 2025
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и его сын Адам Кадыров прибыли в Кремль, где пройдет встреча президента РФ Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. 7 августа 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам присутствует в Кремле, где проходят переговоры РФ и ОАЭ с участием президентов двух стран Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, передает корреспондент РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров входит в состав российской делегации на переговорах с ОАЭ в Кремле.
Переговоры президентов России и ОАЭ проходят в Москве в четверг. Как сообщили ранее в Кремле, лидеры обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.