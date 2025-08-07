Сын Кадырова находится в Кремле, где идут переговоры лидеров России и ОАЭ

https://ria.ru/20250807/syn-2033921143.html

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам присутствует в Кремле, где проходят переговоры РФ и ОАЭ с участием президентов двух стран Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, передает корреспондент РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров входит в состав российской делегации на переговорах с ОАЭ в Кремле. Переговоры президентов России и ОАЭ проходят в Москве в четверг. Как сообщили ранее в Кремле, лидеры обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

