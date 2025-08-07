Рейтинг@Mail.ru
12:39 07.08.2025 (обновлено: 13:19 07.08.2025)
Жительница Сочи, обвиняемая в продаже кустарного алкоголя, признала вину
Жительница Сочи, обвиняемая в продаже кустарного алкоголя, признала вину
СОЧИ, 7 авг - РИА Новости. Обвиняемая в продаже кустарного алкоголя 30-летняя жительница Сочи признала вину в суде, следует из видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Полностью признаю свою вину. Это неумышленное было преступление, неосознанное", - сказала обвиняемая в суде.
Адлерский районный суд Сочи арестовал на два месяца женщину, продававшую кустарную чачу, которой отправились люди, ранее сообщали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
В среду МВД сообщало, что три человека скончались после употребления купленного на рынке на Кубани самодельного алкоголя. По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, задержаны две жительницы Краснодарского края, подозреваемые в причастности к отравлению граждан алкоголем. Предварительно установлено, что задержанные на территории местного рынка "Казачий" занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления.
Волк отмечала, что жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов.
Суд в Сочи установил, что обвиняемая и ее напарница в торговой точке на "Казачьем" рынке знала, что алкоголь, который они продали под видом "домашнего вина" и "чачи", изготовили неустановленные лица кустарным способом, количество проданного алкоголя неизвестно. Пресс-служба судов Кубани также сообщила о человеке, который скончался после госпитализации с токсическим отравлением. Ещё четверо находятся в больнице в тяжелом состоянии.
