Жительница Сочи, обвиняемая в продаже кустарного алкоголя, признала вину

СОЧИ, 7 авг - РИА Новости. Обвиняемая в продаже кустарного алкоголя 30-летняя жительница Сочи признала вину в суде, следует из видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале объединенной пресс-службе судов Краснодарского края."Полностью признаю свою вину. Это неумышленное было преступление, неосознанное", - сказала обвиняемая в суде.Адлерский районный суд Сочи арестовал на два месяца женщину, продававшую кустарную чачу, которой отправились люди, ранее сообщали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.В среду МВД сообщало, что три человека скончались после употребления купленного на рынке на Кубани самодельного алкоголя. По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, задержаны две жительницы Краснодарского края, подозреваемые в причастности к отравлению граждан алкоголем. Предварительно установлено, что задержанные на территории местного рынка "Казачий" занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления.Волк отмечала, что жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов.Суд в Сочи установил, что обвиняемая и ее напарница в торговой точке на "Казачьем" рынке знала, что алкоголь, который они продали под видом "домашнего вина" и "чачи", изготовили неустановленные лица кустарным способом, количество проданного алкоголя неизвестно. Пресс-служба судов Кубани также сообщила о человеке, который скончался после госпитализации с токсическим отравлением. Ещё четверо находятся в больнице в тяжелом состоянии.

