В ДТП на северо-востоке Судана погибли 13 человек
23:56 07.08.2025
В ДТП на северо-востоке Судана погибли 13 человек
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Тринадцать человек погибли, еще 23 пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом на северо-востоке Судана, передает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление суданской полиции. "По меньшей мере 13 человек погибли и еще 23 получили травмы в четверг в результате дорожно-транспортного происшествия в штате Красное море на востоке Судана... Авария произошла, когда туристический автобус,... следовавший из Порт-Судана в Кассалу, столкнулся с грузовиком", - пишет агентство. По данным правоохранителей, причиной происшествия стало превышение скорости, неправильный обгон и халатность одного из водителей.
В ДТП на северо-востоке Судана погибли 13 человек

© РИА Новости / Денис Малков Флаг Судана
© РИА Новости / Денис Малков
Флаг Судана. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Тринадцать человек погибли, еще 23 пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом на северо-востоке Судана, передает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление суданской полиции.
"По меньшей мере 13 человек погибли и еще 23 получили травмы в четверг в результате дорожно-транспортного происшествия в штате Красное море на востоке Судана... Авария произошла, когда туристический автобус,... следовавший из Порт-Судана в Кассалу, столкнулся с грузовиком", - пишет агентство.
По данным правоохранителей, причиной происшествия стало превышение скорости, неправильный обгон и халатность одного из водителей.
Государственный флаг Арабской Республики Египет - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Египет поддерживает все усилия по сохранению национальных институтов Судана
Вчера, 14:38
 
