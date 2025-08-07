https://ria.ru/20250807/sudan-2034042250.html
В ДТП на северо-востоке Судана погибли 13 человек
В ДТП на северо-востоке Судана погибли 13 человек - РИА Новости, 07.08.2025
В ДТП на северо-востоке Судана погибли 13 человек
Тринадцать человек погибли, еще 23 пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом на северо-востоке Судана, передает агентство Синьхуа со ссылкой на... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T23:56:00+03:00
2025-08-07T23:56:00+03:00
2025-08-07T23:56:00+03:00
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Тринадцать человек погибли, еще 23 пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом на северо-востоке Судана, передает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление суданской полиции. "По меньшей мере 13 человек погибли и еще 23 получили травмы в четверг в результате дорожно-транспортного происшествия в штате Красное море на востоке Судана... Авария произошла, когда туристический автобус,... следовавший из Порт-Судана в Кассалу, столкнулся с грузовиком", - пишет агентство. По данным правоохранителей, причиной происшествия стало превышение скорости, неправильный обгон и халатность одного из водителей.
В ДТП на северо-востоке Судана погибли 13 человек
В ДТП на северо-востоке Судана погибли 13 человек и еще 23 пострадали