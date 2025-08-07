https://ria.ru/20250807/sudan-2034014131.html

ОАЭ опровергли сообщение об уничтожении самолета с наемниками в Судане

ОАЭ опровергли сообщение об уничтожении самолета с наемниками в Судане

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Утверждения о том, что правительственные войска Судана уничтожили эмиратский самолет с колумбийскими наемниками, являются полностью ложными, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя властей ОАЭ. Ряд СМИ ранее сообщали о гибели по меньшей мере 40 боевиков в результате удара по воздушному судну, приземлившемуся на аэродроме, который контролируют мятежники из Сил быстрого реагирования (СБР). "Эти необоснованные утверждения... являются полностью ложными, не имеют никакой доказательной базы и представляют собой продолжение (суданской) кампании дезинформации и искажения фактов", - приводит агентство слова представителя властей ОАЭ, имя и должность которого не были названы. Также Франс Пресс приводит слова анонимного источника в вооруженных силах Судана, который сообщил, что самолет с наемниками был уничтожен в аэропорту города Ньяла провинции Южный Дарфур. Власти Судан обвиняют ОАЭ в поддержке СБР, которые с апреля 2023 года противостоят правительственным войскам. В ОАЭ это отрицают.

