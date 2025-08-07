Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ опровергли сообщение об уничтожении самолета с наемниками в Судане - РИА Новости, 07.08.2025
18:59 07.08.2025
ОАЭ опровергли сообщение об уничтожении самолета с наемниками в Судане
в мире
оаэ
судан
южный дарфур
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Утверждения о том, что правительственные войска Судана уничтожили эмиратский самолет с колумбийскими наемниками, являются полностью ложными, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя властей ОАЭ. Ряд СМИ ранее сообщали о гибели по меньшей мере 40 боевиков в результате удара по воздушному судну, приземлившемуся на аэродроме, который контролируют мятежники из Сил быстрого реагирования (СБР). "Эти необоснованные утверждения... являются полностью ложными, не имеют никакой доказательной базы и представляют собой продолжение (суданской) кампании дезинформации и искажения фактов", - приводит агентство слова представителя властей ОАЭ, имя и должность которого не были названы. Также Франс Пресс приводит слова анонимного источника в вооруженных силах Судана, который сообщил, что самолет с наемниками был уничтожен в аэропорту города Ньяла провинции Южный Дарфур. Власти Судан обвиняют ОАЭ в поддержке СБР, которые с апреля 2023 года противостоят правительственным войскам. В ОАЭ это отрицают.
в мире, оаэ, судан, южный дарфур
В мире, ОАЭ, Судан, Южный Дарфур
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФлаг Объединённых Арабских Эмиратов
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Утверждения о том, что правительственные войска Судана уничтожили эмиратский самолет с колумбийскими наемниками, являются полностью ложными, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя властей ОАЭ.
Ряд СМИ ранее сообщали о гибели по меньшей мере 40 боевиков в результате удара по воздушному судну, приземлившемуся на аэродроме, который контролируют мятежники из Сил быстрого реагирования (СБР).
Государственный флаг Арабской Республики Египет - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Египет поддерживает все усилия по сохранению национальных институтов Судана
Вчера, 14:38
"Эти необоснованные утверждения... являются полностью ложными, не имеют никакой доказательной базы и представляют собой продолжение (суданской) кампании дезинформации и искажения фактов", - приводит агентство слова представителя властей ОАЭ, имя и должность которого не были названы.
Также Франс Пресс приводит слова анонимного источника в вооруженных силах Судана, который сообщил, что самолет с наемниками был уничтожен в аэропорту города Ньяла провинции Южный Дарфур.
Власти Судан обвиняют ОАЭ в поддержке СБР, которые с апреля 2023 года противостоят правительственным войскам. В ОАЭ это отрицают.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
ОАЭ провели воздушную операцию по сбросу гумпомощи Газе
5 августа, 20:49
 
