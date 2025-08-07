Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Бурятии оштрафовали за комментарии в общедомовом чате - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:33 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/sud-2034040122.html
Жительницу Бурятии оштрафовали за комментарии в общедомовом чате
Жительницу Бурятии оштрафовали за комментарии в общедомовом чате - РИА Новости, 07.08.2025
Жительницу Бурятии оштрафовали за комментарии в общедомовом чате
Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ оштрафовал местную жительницу на 10 тысяч рублей за разжигание ненависти на национальной почве за использование в... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T23:33:00+03:00
2025-08-07T23:33:00+03:00
происшествия
россия
республика бурятия
улан-удэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
УЛАН-УДЭ, 7 авг - РИА Новости. Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ оштрафовал местную жительницу на 10 тысяч рублей за разжигание ненависти на национальной почве за использование в общедомовом чате в адрес мужчины слова "хохол", сообщается на сайте суда. Суд вынес приговор в конце мая, однако СМИ обратили внимание на него только сейчас. "Руководствуясь ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд постановил: признать Евгению Владимировну... виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 10000 рублей", - говорится в материалах суда. Из постановления следует, что обвиняемая публично отправила в общедомовую группу в приложении Viber оскорбительные сообщения, адресованные мужчине с фамилией, оканчивающейся на "о", которые содержали слово "хохлы". Суд признал данные сообщения направленными на унижение достоинства по признакам национальности.
https://ria.ru/20250807/kursk-2033974041.html
россия
республика бурятия
улан-удэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика бурятия, улан-удэ
Происшествия, Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
Жительницу Бурятии оштрафовали за комментарии в общедомовом чате

Жительницу Бурятии оштрафовали за комментарий со словом "хохол" в чате дома

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УЛАН-УДЭ, 7 авг - РИА Новости. Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ оштрафовал местную жительницу на 10 тысяч рублей за разжигание ненависти на национальной почве за использование в общедомовом чате в адрес мужчины слова "хохол", сообщается на сайте суда.
Суд вынес приговор в конце мая, однако СМИ обратили внимание на него только сейчас.
"Руководствуясь ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд постановил: признать Евгению Владимировну... виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 10000 рублей", - говорится в материалах суда.
Из постановления следует, что обвиняемая публично отправила в общедомовую группу в приложении Viber оскорбительные сообщения, адресованные мужчине с фамилией, оканчивающейся на "о", которые содержали слово "хохлы". Суд признал данные сообщения направленными на унижение достоинства по признакам национальности.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Курской области суд арестовал обвиняемого в убийстве военного
Вчера, 16:33
 
ПроисшествияРоссияРеспублика БурятияУлан-Удэ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала