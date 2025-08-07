https://ria.ru/20250807/sud-2034040122.html

Жительницу Бурятии оштрафовали за комментарии в общедомовом чате

Жительницу Бурятии оштрафовали за комментарии в общедомовом чате

УЛАН-УДЭ, 7 авг - РИА Новости. Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ оштрафовал местную жительницу на 10 тысяч рублей за разжигание ненависти на национальной почве за использование в общедомовом чате в адрес мужчины слова "хохол", сообщается на сайте суда. Суд вынес приговор в конце мая, однако СМИ обратили внимание на него только сейчас. "Руководствуясь ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд постановил: признать Евгению Владимировну... виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 10000 рублей", - говорится в материалах суда. Из постановления следует, что обвиняемая публично отправила в общедомовую группу в приложении Viber оскорбительные сообщения, адресованные мужчине с фамилией, оканчивающейся на "о", которые содержали слово "хохлы". Суд признал данные сообщения направленными на унижение достоинства по признакам национальности.

