На Урале суд отправил под домашний арест главу управляющей компании
20:34 07.08.2025
На Урале суд отправил под домашний арест главу управляющей компании
На Урале суд отправил под домашний арест главу управляющей компании
происшествия
челябинская область
урал
россия
следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинская область, Урал, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг – РИА Новости. Суд отправил под домашний арест на два месяца директора ООО "УКИКО" в Челябинской области, который собрал оплату в размере более 1 миллиона рублей за неоказанные услуги с собственников помещений, а деньги израсходовал, сообщило региональное СУ СК РФ.
Как сообщало СУСК, с ноября 2024 года по июль 2025 года директор управляющей компании ООО "УКИКО", не исполняя обязанности по управлению 558 многоквартирными домами в Челябинской области, не оказывая услуг по содержанию и ремонту общего имущества этих домов, организовал изготовление и направление собственникам помещений платежных документов с ложными сведениями об оказании управляющей компанией услуг. Собственники оплатили на банковские счета "УКИКО" денежные средства в размере более 1 миллиона рублей, которые директор израсходовал по своему усмотрению. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
"Следователь регионального СКР ходатайствовал об избрании в отношении директора ООО "УКИКО", обвиняемого в совершении мошеннических действий, меры пресечения в виде заключения под стражу, однако судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 6 октября 2025 года", - говорится в сообщении.
