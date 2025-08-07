https://ria.ru/20250807/sud-2034027343.html
На Урале суд отправил под домашний арест главу управляющей компании
На Урале суд отправил под домашний арест главу управляющей компании - РИА Новости, 07.08.2025
На Урале суд отправил под домашний арест главу управляющей компании
2025-08-07
ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг – РИА Новости. Суд отправил под домашний арест на два месяца директора ООО "УКИКО" в Челябинской области, который собрал оплату в размере более 1 миллиона рублей за неоказанные услуги с собственников помещений, а деньги израсходовал, сообщило региональное СУ СК РФ. Как сообщало СУСК, с ноября 2024 года по июль 2025 года директор управляющей компании ООО "УКИКО", не исполняя обязанности по управлению 558 многоквартирными домами в Челябинской области, не оказывая услуг по содержанию и ремонту общего имущества этих домов, организовал изготовление и направление собственникам помещений платежных документов с ложными сведениями об оказании управляющей компанией услуг. Собственники оплатили на банковские счета "УКИКО" денежные средства в размере более 1 миллиона рублей, которые директор израсходовал по своему усмотрению. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. "Следователь регионального СКР ходатайствовал об избрании в отношении директора ООО "УКИКО", обвиняемого в совершении мошеннических действий, меры пресечения в виде заключения под стражу, однако судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 6 октября 2025 года", - говорится в сообщении.
