18:55 07.08.2025
Происшествия, Россия, Ираклий Пирцхалава
Суд оштрафовал экс-участника "Фабрики звезд" за побои

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мировой судья московского района Измайлово на 15 тысяч рублей оштрафовал бывшего участника "Фабрики звезд" Ираклия Пирцхалаву за побои, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением мирового судьи Пирцхалава Ираклий Леонидович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ (побои)", - сообщили в суде.
Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.
Суд установил, что Пирцхалава нанес побои, причинившие физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью. Подробности инцидента в суде не сообщили.
