Суд оштрафовал экс-участника "Фабрики звезд" за побои
Суд оштрафовал экс-участника "Фабрики звезд" за побои - РИА Новости, 07.08.2025
Суд оштрафовал экс-участника "Фабрики звезд" за побои
Мировой судья московского района Измайлово на 15 тысяч рублей оштрафовал бывшего участника "Фабрики звезд" Ираклия Пирцхалаву за побои
2025-08-07T18:55:00+03:00
2025-08-07T18:55:00+03:00
2025-08-07T18:55:00+03:00
происшествия
россия
ираклий пирцхалава
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мировой судья московского района Измайлово на 15 тысяч рублей оштрафовал бывшего участника "Фабрики звезд" Ираклия Пирцхалаву за побои, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи Пирцхалава Ираклий Леонидович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ (побои)", - сообщили в суде. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей. Суд установил, что Пирцхалава нанес побои, причинившие физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью. Подробности инцидента в суде не сообщили.
россия
