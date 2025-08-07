https://ria.ru/20250807/sud-2034001741.html
Суд вернется к делу о теракте в "Крокусе" на следующей неделе
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Во Втором западном окружном военном суде в четверг опросили восемь потерпевших в рамках рассмотрения уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле", следующие заседания запланированы на следующую неделю, сообщил РИА Новости один из участников процесса. Потерпевших вызывают в суд группами, первую из них опросили в ходе предыдущего заседания. "Человек семь-восемь опросили сегодня лично, также огласили показания ещё примерно 20 потерпевших, продолжим на следующей неделе", - рассказал собеседник агентства. На этой неделе суд провел три заседания по данному делу, на следующей запланировано такое же количество слушаний. Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
