Суд арестовал калининградца, обвиняемого в хищении 58 миллионов рублей

КАЛИНИНГРАД, 7 авг — РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жителя Калининграда, обвиняемого в хищении 58 миллионов рублей при реконструкции дамбы на реке Прохладная в Гурьевском районе, сообщила пресс-служба областного суда. По версии следствия, в период с 14 июля по 20 декабря 2023 года К., действуя от лица ООО при заключении государственного контракта по реконструкции правобережной дамбы реки Прохладая в МО "Гурьевский городской округ", не имея намерений исполнять его условия, завладел денежными средствами, полученными на его исполнение, причинив заказчику ФБГУ "К." ущерб на сумму 58 801 995 рублей. "Взят под стражу 37-летний житель Калининграда, обвиняемый в хищении более 58 миллионов рублей при исполнении госконтракта… Постановлением суда в отношении обвиняемого К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 сентября 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что с ходатайством об аресте в Центральный районный суд обратился следователь. К. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, которая предусматривает ответственность за мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере. В обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что К. обвиняется в совершении тяжкого преступления против собственности, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. По месту регистрации не проживает и осознавая, что за совершенное преступление ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, может скрыться от органов следствия или суда, оказать давление на свидетелей, в том числе своих подчиненных, уничтожить доказательства либо иным путем помешать производству по уголовному делу.

