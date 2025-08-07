Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал калининградца, обвиняемого в хищении 58 миллионов рублей
07.08.2025
16:21 07.08.2025
Суд арестовал калининградца, обвиняемого в хищении 58 миллионов рублей
Суд арестовал калининградца, обвиняемого в хищении 58 миллионов рублей - РИА Новости, 07.08.2025
Суд арестовал калининградца, обвиняемого в хищении 58 миллионов рублей
Суд арестовал на два месяца жителя Калининграда, обвиняемого в хищении 58 миллионов рублей при реконструкции дамбы на реке Прохладная в Гурьевском районе,... РИА Новости, 07.08.2025
происшествия
калининград
КАЛИНИНГРАД, 7 авг — РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жителя Калининграда, обвиняемого в хищении 58 миллионов рублей при реконструкции дамбы на реке Прохладная в Гурьевском районе, сообщила пресс-служба областного суда. По версии следствия, в период с 14 июля по 20 декабря 2023 года К., действуя от лица ООО при заключении государственного контракта по реконструкции правобережной дамбы реки Прохладая в МО "Гурьевский городской округ", не имея намерений исполнять его условия, завладел денежными средствами, полученными на его исполнение, причинив заказчику ФБГУ "К." ущерб на сумму 58 801 995 рублей. "Взят под стражу 37-летний житель Калининграда, обвиняемый в хищении более 58 миллионов рублей при исполнении госконтракта… Постановлением суда в отношении обвиняемого К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 сентября 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что с ходатайством об аресте в Центральный районный суд обратился следователь. К. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, которая предусматривает ответственность за мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере. В обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что К. обвиняется в совершении тяжкого преступления против собственности, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. По месту регистрации не проживает и осознавая, что за совершенное преступление ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, может скрыться от органов следствия или суда, оказать давление на свидетелей, в том числе своих подчиненных, уничтожить доказательства либо иным путем помешать производству по уголовному делу.
калининград
происшествия, калининград
Происшествия, Калининград
Суд арестовал калининградца, обвиняемого в хищении 58 миллионов рублей

КАЛИНИНГРАД, 7 авг — РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жителя Калининграда, обвиняемого в хищении 58 миллионов рублей при реконструкции дамбы на реке Прохладная в Гурьевском районе, сообщила пресс-служба областного суда.
По версии следствия, в период с 14 июля по 20 декабря 2023 года К., действуя от лица ООО при заключении государственного контракта по реконструкции правобережной дамбы реки Прохладая в МО "Гурьевский городской округ", не имея намерений исполнять его условия, завладел денежными средствами, полученными на его исполнение, причинив заказчику ФБГУ "К." ущерб на сумму 58 801 995 рублей.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
На Камчатке депутат получил шесть лет колонии за хищение из бюджета
Вчера, 07:23
"Взят под стражу 37-летний житель Калининграда, обвиняемый в хищении более 58 миллионов рублей при исполнении госконтракта… Постановлением суда в отношении обвиняемого К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с ходатайством об аресте в Центральный районный суд обратился следователь. К. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, которая предусматривает ответственность за мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере.
В обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что К. обвиняется в совершении тяжкого преступления против собственности, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. По месту регистрации не проживает и осознавая, что за совершенное преступление ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, может скрыться от органов следствия или суда, оказать давление на свидетелей, в том числе своих подчиненных, уничтожить доказательства либо иным путем помешать производству по уголовному делу.
Силовики в Нижегородской области задержали 5 сотрудников фирмы, обвиняемых в мошенничестве более чем на 250 миллионов рублей на гособоронзаказе - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Нижегородской области завели дело о хищении на гособоронзаказе
Вчера, 14:34
 
ПроисшествияКалининград
 
 
