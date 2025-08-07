Рейтинг@Mail.ru
Суд отменил приговор главе приморского Фокино по делу о халатности
15:19 07.08.2025
Суд отменил приговор главе приморского Фокино по делу о халатности
Суд отменил приговор главе приморского Фокино по делу о халатности
происшествия
фокино
россия
александр баранов
приморский краевой суд
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Краевой суд по жалобе защиты отменил приговор и оправдал главу ЗАТО Фокино в Приморье Александра Баранова, ранее осужденного за халатность из-за смерти женщины на острове Путятина, прокуратура обжалует решение, сообщило в своём Тelegram-канале надзорное ведомство региона. Баранов в апреле был осужден Фокинским городским судом по делу о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Как следует из предъявленного обвинения, глава муниципалитета не обеспечил транспортное сообщение между материком и островом Путятина, что не позволило своевременно госпитализировать местную жительницу, в итоге она умерла, информирует прокуратура. "Приморским краевым судом по жалобе стороны защиты отменен приговор... которым глава ЗАТО Фокино осужден... Апелляционным приговором... он признан невиновным и оправдан в связи с отсутствием в его деянии состава инкриминируемого преступления", - говорится в сообщении. Прокуратура края намерена оспорить и отменить это решение в кассационном порядке, а дело направить на новое апелляционное рассмотрение.
фокино
россия
происшествия, фокино, россия, александр баранов, приморский краевой суд
Происшествия, Фокино, Россия, Александр Баранов, Приморский краевой суд
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Краевой суд по жалобе защиты отменил приговор и оправдал главу ЗАТО Фокино в Приморье Александра Баранова, ранее осужденного за халатность из-за смерти женщины на острове Путятина, прокуратура обжалует решение, сообщило в своём Тelegram-канале надзорное ведомство региона.
Баранов в апреле был осужден Фокинским городским судом по делу о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Как следует из предъявленного обвинения, глава муниципалитета не обеспечил транспортное сообщение между материком и островом Путятина, что не позволило своевременно госпитализировать местную жительницу, в итоге она умерла, информирует прокуратура.
"Приморским краевым судом по жалобе стороны защиты отменен приговор... которым глава ЗАТО Фокино осужден... Апелляционным приговором... он признан невиновным и оправдан в связи с отсутствием в его деянии состава инкриминируемого преступления", - говорится в сообщении.
Прокуратура края намерена оспорить и отменить это решение в кассационном порядке, а дело направить на новое апелляционное рассмотрение.
