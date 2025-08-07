https://ria.ru/20250807/sud-2033954379.html
Суд отменил приговор главе приморского Фокино по делу о халатности
Суд отменил приговор главе приморского Фокино по делу о халатности - РИА Новости, 07.08.2025
Суд отменил приговор главе приморского Фокино по делу о халатности
Краевой суд по жалобе защиты отменил приговор и оправдал главу ЗАТО Фокино в Приморье Александра Баранова, ранее осужденного за халатность из-за смерти женщины... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T15:19:00+03:00
2025-08-07T15:19:00+03:00
2025-08-07T15:19:00+03:00
происшествия
фокино
россия
александр баранов
приморский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Краевой суд по жалобе защиты отменил приговор и оправдал главу ЗАТО Фокино в Приморье Александра Баранова, ранее осужденного за халатность из-за смерти женщины на острове Путятина, прокуратура обжалует решение, сообщило в своём Тelegram-канале надзорное ведомство региона. Баранов в апреле был осужден Фокинским городским судом по делу о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Как следует из предъявленного обвинения, глава муниципалитета не обеспечил транспортное сообщение между материком и островом Путятина, что не позволило своевременно госпитализировать местную жительницу, в итоге она умерла, информирует прокуратура. "Приморским краевым судом по жалобе стороны защиты отменен приговор... которым глава ЗАТО Фокино осужден... Апелляционным приговором... он признан невиновным и оправдан в связи с отсутствием в его деянии состава инкриминируемого преступления", - говорится в сообщении. Прокуратура края намерена оспорить и отменить это решение в кассационном порядке, а дело направить на новое апелляционное рассмотрение.
https://ria.ru/20250807/rebenok-2033832158.html
фокино
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, фокино, россия, александр баранов, приморский краевой суд
Происшествия, Фокино, Россия, Александр Баранов, Приморский краевой суд
Суд отменил приговор главе приморского Фокино по делу о халатности
Суд оправдал главу приморского Фокино по делу о халатности из-за смерти женщины