Суд отменил приговор главе приморского Фокино по делу о халатности

Суд отменил приговор главе приморского Фокино по делу о халатности - РИА Новости, 07.08.2025

Суд отменил приговор главе приморского Фокино по делу о халатности

07.08.2025

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Краевой суд по жалобе защиты отменил приговор и оправдал главу ЗАТО Фокино в Приморье Александра Баранова, ранее осужденного за халатность из-за смерти женщины на острове Путятина, прокуратура обжалует решение, сообщило в своём Тelegram-канале надзорное ведомство региона. Баранов в апреле был осужден Фокинским городским судом по делу о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Как следует из предъявленного обвинения, глава муниципалитета не обеспечил транспортное сообщение между материком и островом Путятина, что не позволило своевременно госпитализировать местную жительницу, в итоге она умерла, информирует прокуратура. "Приморским краевым судом по жалобе стороны защиты отменен приговор... которым глава ЗАТО Фокино осужден... Апелляционным приговором... он признан невиновным и оправдан в связи с отсутствием в его деянии состава инкриминируемого преступления", - говорится в сообщении. Прокуратура края намерена оспорить и отменить это решение в кассационном порядке, а дело направить на новое апелляционное рассмотрение.

