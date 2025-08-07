Суд продолжил допрос потерпевших по делу о теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд продолжил допрашивать потерпевших в рамках рассмотрения уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости из суда.
Как сообщили РИА Новости участники процесса, сегодня в суде в рамках стадии исследования доказательств продолжился допрос потерпевших, которых вызывают группами по 10 человек. Данное заседание – последнее на этой неделе, ранее суд решил проводить по три слушания каждую неделю.
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
