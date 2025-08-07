Рейтинг@Mail.ru
11:06 07.08.2025 (обновлено: 11:11 07.08.2025)
Жителя Севастополя, передававшего сведения СБУ, осудили за госизмену
Жителя Севастополя, передававшего сведения СБУ, осудили за госизмену - РИА Новости, 07.08.2025
Жителя Севастополя, передававшего сведения СБУ, осудили за госизмену
Житель Севастополя, передававший сведения о дислокации вооружений и военной техники украинским спецслужбам, осужден городским судом на 14 лет колонии строгого... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T11:06:00+03:00
2025-08-07T11:11:00+03:00
происшествия
севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
республика крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Житель Севастополя, передававший сведения о дислокации вооружений и военной техники украинским спецслужбам, осужден городским судом на 14 лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю.По данным следствия, 53-летний житель Севастополя был завербован представителем службы безопасности Украины через Telegram. Он изъял из тайника на территории городского кладбища мобильный телефон для организации конспиративной связи с представителями иностранной спецслужбы, в дальнейшем собирал сведения разведывательного характера о местах дислокации на территории Севастополя вооружений и военной техники РФ для последующих ударов и атак по ним.Севастополец был задержан сотрудниками УФСБ по делу о государственной измене (статья 275 УК России)."Севастопольский городской суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима" , - сообщили в пресс-службе.Приговор в законную силу не вступил.
севастополь
россия
республика крым
происшествия, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, республика крым
Происшествия, Севастополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Республика Крым
Жителя Севастополя, передававшего сведения СБУ, осудили за госизмену

Задержанного в Севастополе агента СБУ приговорили к 14 годам колонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Житель Севастополя, передававший сведения о дислокации вооружений и военной техники украинским спецслужбам, осужден городским судом на 14 лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю.
По данным следствия, 53-летний житель Севастополя был завербован представителем службы безопасности Украины через Telegram. Он изъял из тайника на территории городского кладбища мобильный телефон для организации конспиративной связи с представителями иностранной спецслужбы, в дальнейшем собирал сведения разведывательного характера о местах дислокации на территории Севастополя вооружений и военной техники РФ для последующих ударов и атак по ним.
Севастополец был задержан сотрудниками УФСБ по делу о государственной измене (статья 275 УК России).
"Севастопольский городской суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима" , - сообщили в пресс-службе.
Приговор в законную силу не вступил.
ПроисшествияСевастопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияРеспублика Крым
 
 
