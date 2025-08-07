https://ria.ru/20250807/sud-2033874925.html

Жителя Севастополя, передававшего сведения СБУ, осудили за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Житель Севастополя, передававший сведения о дислокации вооружений и военной техники украинским спецслужбам, осужден городским судом на 14 лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю.По данным следствия, 53-летний житель Севастополя был завербован представителем службы безопасности Украины через Telegram. Он изъял из тайника на территории городского кладбища мобильный телефон для организации конспиративной связи с представителями иностранной спецслужбы, в дальнейшем собирал сведения разведывательного характера о местах дислокации на территории Севастополя вооружений и военной техники РФ для последующих ударов и атак по ним.Севастополец был задержан сотрудниками УФСБ по делу о государственной измене (статья 275 УК России)."Севастопольский городской суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима" , - сообщили в пресс-службе.Приговор в законную силу не вступил.

