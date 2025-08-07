Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит дело экс-ректора ВГУЭС в сентябре - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/sud-2033864292.html
Суд рассмотрит дело экс-ректора ВГУЭС в сентябре
Суд рассмотрит дело экс-ректора ВГУЭС в сентябре - РИА Новости, 07.08.2025
Суд рассмотрит дело экс-ректора ВГУЭС в сентябре
Рассмотрение заявления о банкротстве экс-ректора Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, бывшего депутата Приморья Геннадия... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T10:13:00+03:00
2025-08-07T10:13:00+03:00
происшествия
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966983619_0:23:1600:923_1920x0_80_0_0_454bd6d59d5b78851996336488e21c09.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Рассмотрение заявления о банкротстве экс-ректора Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, бывшего депутата Приморья Геннадия Лазарева, обвиняемого в многомиллионных хищениях средств оборонзаказа на верфи "Восточная верфь", продолжится 9 сентября, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы арбитражного суда Инга Сорокина. Арбитражный суд Приморья 16 июня сообщал, что Лазарев подал заявление о признании его банкротом. "Сегодня Арбитражный суд Приморского края удовлетворил ходатайство прокуратуры Приморского края о вступлении в дело о банкротстве. Прокурором было заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела с целью ознакомления с уже поступившими в материалы дела документами. Заседание отложено на 9 сентября", - сообщает собеседник. По данным СУСК, Валерий Василенко, который был прокурором Приморского края с 1991 по 2005 год, руководил структурным подразделением преступного сообщества, возглавляемого Лазаревым. Фигуранты подозреваются в хищении средств гособоронзаказа, выделенных судостроительному предприятию АО "Восточная верфь", одним из основных акционеров которого являлся Лазарев. Также, по данным следствия, он с девятью сообщниками похитил 16 объектов госимущества и обманом получал деньги от поступивших на бюджет студентов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Лазарев с 1995 года неоднократно избирался депутатом законодательного собрания Приморья, многие годы был ректором Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Следствие считает его создателем ОПГ, сейчас он находится под домашним арестом.
https://ria.ru/20250806/epizod-2033602725.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966983619_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_67b2fdcec6afc56b026118ec13d1271c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
Суд рассмотрит дело экс-ректора ВГУЭС в сентябре

Суд рассмотрит дело о банкротстве экс-ректора ВГУЭС Лазарева 9 сентября

CC BY-SA 4.0 / Flik E (cropped) / Г.И. ЛазаревГеннадий Лазарев
Геннадий Лазарев - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
CC BY-SA 4.0 / Flik E (cropped) / Г.И. Лазарев
Геннадий Лазарев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Рассмотрение заявления о банкротстве экс-ректора Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, бывшего депутата Приморья Геннадия Лазарева, обвиняемого в многомиллионных хищениях средств оборонзаказа на верфи "Восточная верфь", продолжится 9 сентября, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы арбитражного суда Инга Сорокина.
Арбитражный суд Приморья 16 июня сообщал, что Лазарев подал заявление о признании его банкротом.
"Сегодня Арбитражный суд Приморского края удовлетворил ходатайство прокуратуры Приморского края о вступлении в дело о банкротстве. Прокурором было заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела с целью ознакомления с уже поступившими в материалы дела документами. Заседание отложено на 9 сентября", - сообщает собеседник.
По данным СУСК, Валерий Василенко, который был прокурором Приморского края с 1991 по 2005 год, руководил структурным подразделением преступного сообщества, возглавляемого Лазаревым. Фигуранты подозреваются в хищении средств гособоронзаказа, выделенных судостроительному предприятию АО "Восточная верфь", одним из основных акционеров которого являлся Лазарев. Также, по данным следствия, он с девятью сообщниками похитил 16 объектов госимущества и обманом получал деньги от поступивших на бюджет студентов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.
Лазарев с 1995 года неоднократно избирался депутатом законодательного собрания Приморья, многие годы был ректором Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Следствие считает его создателем ОПГ, сейчас он находится под домашним арестом.
Наталья Ильина во время задержания - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Экс-ректору ПсковГУ вменили еще два эпизода превышения полномочий
6 августа, 06:21
 
ПроисшествияПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала