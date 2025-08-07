https://ria.ru/20250807/sud-2033855218.html

Суд отклонил иск Грязинского пищекомбината к "Военторгу" и Балтфлоту

Суд отклонил иск Грязинского пищекомбината к "Военторгу" и Балтфлоту - РИА Новости, 07.08.2025

Суд отклонил иск Грязинского пищекомбината к "Военторгу" и Балтфлоту

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Грязинского пищевого комбината (Липецкая область) к "Военторгу" и Управлению Балтийского флота с требованием вернуть партию... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T09:13:00+03:00

2025-08-07T09:13:00+03:00

2025-08-07T09:13:00+03:00

происшествия

калининград

москва

военторг

балтийский флот вмф россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Грязинского пищевого комбината (Липецкая область) к "Военторгу" и Управлению Балтийского флота с требованием вернуть партию сухпайков, изъятую в рамках уголовного дела о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Комбинат по договору с "Военторгом" поставлял ему индивидуальные рационы питания (ИРП), рационы питания для мелких команд, одноразовые или промежуточные рационы питания, малогабаритные рационы питания и бортовые пайки для экипажей самолетов и вертолетов. В ноябре 2023 года комбинат поставил 16 тысяч ИРП для одной из частей в Калининграде. Почти 7 тысяч комплектов "Военторг" принял и оплатил, а чуть более 9 тысяч принимать отказался "ввиду несоответствия некоторых компонентов, входящих в составы ИРП, нормативно-технической документации", как сказано в документах суда. Пищекомбинат произвел замену некондиционных сухпайков на нормальные, а партию не принятых "Военторгом" попросил вернуть, но тот отказал, сославшись на соответствующий запрет Следственного комитета, расследующего дело в отношении руководителей Грязинского пищекомбината. Тогда комбинат обратился в суд. Суд установил, что и комбинат, и "Военторг" были соисполнителями госконтракта по заказу Минобороны и в настоящее время "утратили возможность распоряжаться товаром", а партия ИРП находится в статусе вещественного доказательства на складе одной из частей Балтфлота, который был определен следователем в качестве ответственного хранителя. Центр ветеринарно-санаторной экспертизы Западного военного округа выявил несоответствие товара обязательным условиям качества, указал арбитражный суд. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, позднее он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Смирнова признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Как сообщали ранее в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что всё некачественное питание было заменено.

https://ria.ru/20240907/sukhpayki-1971212170.html

https://ria.ru/20250305/sukhpayki-2003291866.html

калининград

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, калининград, москва, военторг, балтийский флот вмф россии