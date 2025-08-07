Рейтинг@Mail.ru
Суд отклонил иск Грязинского пищекомбината к "Военторгу" и Балтфлоту - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/sud-2033855218.html
Суд отклонил иск Грязинского пищекомбината к "Военторгу" и Балтфлоту
Суд отклонил иск Грязинского пищекомбината к "Военторгу" и Балтфлоту - РИА Новости, 07.08.2025
Суд отклонил иск Грязинского пищекомбината к "Военторгу" и Балтфлоту
Арбитражный суд Москвы отклонил иск Грязинского пищевого комбината (Липецкая область) к "Военторгу" и Управлению Балтийского флота с требованием вернуть партию... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T09:13:00+03:00
2025-08-07T09:13:00+03:00
происшествия
калининград
москва
военторг
балтийский флот вмф россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Грязинского пищевого комбината (Липецкая область) к "Военторгу" и Управлению Балтийского флота с требованием вернуть партию сухпайков, изъятую в рамках уголовного дела о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Комбинат по договору с "Военторгом" поставлял ему индивидуальные рационы питания (ИРП), рационы питания для мелких команд, одноразовые или промежуточные рационы питания, малогабаритные рационы питания и бортовые пайки для экипажей самолетов и вертолетов. В ноябре 2023 года комбинат поставил 16 тысяч ИРП для одной из частей в Калининграде. Почти 7 тысяч комплектов "Военторг" принял и оплатил, а чуть более 9 тысяч принимать отказался "ввиду несоответствия некоторых компонентов, входящих в составы ИРП, нормативно-технической документации", как сказано в документах суда. Пищекомбинат произвел замену некондиционных сухпайков на нормальные, а партию не принятых "Военторгом" попросил вернуть, но тот отказал, сославшись на соответствующий запрет Следственного комитета, расследующего дело в отношении руководителей Грязинского пищекомбината. Тогда комбинат обратился в суд. Суд установил, что и комбинат, и "Военторг" были соисполнителями госконтракта по заказу Минобороны и в настоящее время "утратили возможность распоряжаться товаром", а партия ИРП находится в статусе вещественного доказательства на складе одной из частей Балтфлота, который был определен следователем в качестве ответственного хранителя. Центр ветеринарно-санаторной экспертизы Западного военного округа выявил несоответствие товара обязательным условиям качества, указал арбитражный суд. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, позднее он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Смирнова признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Как сообщали ранее в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что всё некачественное питание было заменено.
https://ria.ru/20240907/sukhpayki-1971212170.html
https://ria.ru/20250305/sukhpayki-2003291866.html
калининград
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, москва, военторг, балтийский флот вмф россии
Происшествия, Калининград, Москва, Военторг, Балтийский флот ВМФ России
Суд отклонил иск Грязинского пищекомбината к "Военторгу" и Балтфлоту

Грязинский пищекомбинат не смог через суд вернуть изъятые бракованные сухпайки

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Грязинского пищевого комбината (Липецкая область) к "Военторгу" и Управлению Балтийского флота с требованием вернуть партию сухпайков, изъятую в рамках уголовного дела о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Комбинат по договору с "Военторгом" поставлял ему индивидуальные рационы питания (ИРП), рационы питания для мелких команд, одноразовые или промежуточные рационы питания, малогабаритные рационы питания и бортовые пайки для экипажей самолетов и вертолетов.
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Валерий Ковалевич в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у Минобороны
7 сентября 2024, 05:10
В ноябре 2023 года комбинат поставил 16 тысяч ИРП для одной из частей в Калининграде. Почти 7 тысяч комплектов "Военторг" принял и оплатил, а чуть более 9 тысяч принимать отказался "ввиду несоответствия некоторых компонентов, входящих в составы ИРП, нормативно-технической документации", как сказано в документах суда.
Пищекомбинат произвел замену некондиционных сухпайков на нормальные, а партию не принятых "Военторгом" попросил вернуть, но тот отказал, сославшись на соответствующий запрет Следственного комитета, расследующего дело в отношении руководителей Грязинского пищекомбината. Тогда комбинат обратился в суд.
Суд установил, что и комбинат, и "Военторг" были соисполнителями госконтракта по заказу Минобороны и в настоящее время "утратили возможность распоряжаться товаром", а партия ИРП находится в статусе вещественного доказательства на складе одной из частей Балтфлота, который был определен следователем в качестве ответственного хранителя. Центр ветеринарно-санаторной экспертизы Западного военного округа выявил несоответствие товара обязательным условиям качества, указал арбитражный суд.
Басманный суд Москвы в апреле 2024 года арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, позднее он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Смирнова признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Как сообщали ранее в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что всё некачественное питание было заменено.
Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В нескольких регионах расследуют дело о сухпайках для Минобороны
5 марта, 20:14
 
ПроисшествияКалининградМоскваВоенторгБалтийский флот ВМФ России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала