Суд отклонил иск Грязинского пищекомбината к "Военторгу" и Балтфлоту
Грязинский пищекомбинат не смог через суд вернуть изъятые бракованные сухпайки
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Грязинского пищевого комбината (Липецкая область) к "Военторгу" и Управлению Балтийского флота с требованием вернуть партию сухпайков, изъятую в рамках уголовного дела о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Комбинат по договору с "Военторгом" поставлял ему индивидуальные рационы питания (ИРП), рационы питания для мелких команд, одноразовые или промежуточные рационы питания, малогабаритные рационы питания и бортовые пайки для экипажей самолетов и вертолетов.
В ноябре 2023 года комбинат поставил 16 тысяч ИРП для одной из частей в Калининграде. Почти 7 тысяч комплектов "Военторг" принял и оплатил, а чуть более 9 тысяч принимать отказался "ввиду несоответствия некоторых компонентов, входящих в составы ИРП, нормативно-технической документации", как сказано в документах суда.
Пищекомбинат произвел замену некондиционных сухпайков на нормальные, а партию не принятых "Военторгом" попросил вернуть, но тот отказал, сославшись на соответствующий запрет Следственного комитета, расследующего дело в отношении руководителей Грязинского пищекомбината. Тогда комбинат обратился в суд.
Суд установил, что и комбинат, и "Военторг" были соисполнителями госконтракта по заказу Минобороны и в настоящее время "утратили возможность распоряжаться товаром", а партия ИРП находится в статусе вещественного доказательства на складе одной из частей Балтфлота, который был определен следователем в качестве ответственного хранителя. Центр ветеринарно-санаторной экспертизы Западного военного округа выявил несоответствие товара обязательным условиям качества, указал арбитражный суд.
Басманный суд Москвы в апреле 2024 года арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, позднее он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Смирнова признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Как сообщали ранее в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что всё некачественное питание было заменено.