Житель Камчатки получил срок за насилие над падчерицей
Житель Камчатки получил срок за насилие над падчерицей
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг - РИА Новости. Суд приговорил жителя Камчатки к 16 годам лишения свободы за сексуальное насилие над несовершеннолетней падчерицей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Камчатского края. "Подсудимый в течение нескольких лет, используя беспомощное состояние своей падчерицы, совершал в отношении ее преступные действия, которые были квалифицированы судом по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней)", - говорится в сообщении. Мужчина вину в предъявленном обвинении не признал, добавляется в сообщении. Первые три года педофил проведет в тюрьме, остальные 13 - в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба судов края. Кроме того, осужденный обязан будет выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
