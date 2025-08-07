Рейтинг@Mail.ru
Житель Камчатки получил срок за насилие над падчерицей
06:47 07.08.2025
Житель Камчатки получил срок за насилие над падчерицей
Житель Камчатки получил срок за насилие над падчерицей - РИА Новости, 07.08.2025
Житель Камчатки получил срок за насилие над падчерицей
Суд приговорил жителя Камчатки к 16 годам лишения свободы за сексуальное насилие над несовершеннолетней падчерицей, сообщили в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 07.08.2025
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг - РИА Новости. Суд приговорил жителя Камчатки к 16 годам лишения свободы за сексуальное насилие над несовершеннолетней падчерицей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Камчатского края. "Подсудимый в течение нескольких лет, используя беспомощное состояние своей падчерицы, совершал в отношении ее преступные действия, которые были квалифицированы судом по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней)", - говорится в сообщении. Мужчина вину в предъявленном обвинении не признал, добавляется в сообщении. Первые три года педофил проведет в тюрьме, остальные 13 - в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба судов края. Кроме того, осужденный обязан будет выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
Житель Камчатки получил срок за насилие над падчерицей

Житель Камчатки получил 16 лет колонии за сексуальное насилие над падчерицей

© РИА Новости / Евгений Биятов
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг - РИА Новости. Суд приговорил жителя Камчатки к 16 годам лишения свободы за сексуальное насилие над несовершеннолетней падчерицей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Камчатского края.
"Подсудимый в течение нескольких лет, используя беспомощное состояние своей падчерицы, совершал в отношении ее преступные действия, которые были квалифицированы судом по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней)", - говорится в сообщении.
Мужчина вину в предъявленном обвинении не признал, добавляется в сообщении.
Первые три года педофил проведет в тюрьме, остальные 13 - в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба судов края. Кроме того, осужденный обязан будет выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
