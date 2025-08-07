https://ria.ru/20250807/sud-2033828512.html

Суд в Москве огласит приговор по делу об афере с усадьбой Чубайса

Суд в Москве огласит приговор по делу об афере с усадьбой Чубайса - РИА Новости, 07.08.2025

Суд в Москве огласит приговор по делу об афере с усадьбой Чубайса

Хамовнический суд Москвы в четверг огласит приговор фигурантам дела о краже и мошенничестве с усадьбой, которая была построена в ЖК "Переделки" для экс-главы... РИА Новости, 07.08.2025

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

анатолий чубайс

роснано

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в четверг огласит приговор фигурантам дела о краже и мошенничестве с усадьбой, которая была построена в ЖК "Переделки" для экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса, сообщили РИА Новости в суде. Оглашение приговора назначено на 7 августа в 10.30 мск. Дело расследовал главк МВД РФ по Московской области. На скамье подсудимых - предприниматель Илья Сучков, бывший член политсовета "Партии народной свободы" Муса Садаев и охранники Антон Поляков и Алексей Уляхин. Сейчас они все находятся под подпиской о невыезде. В деле фигурирует швейцарская компания SFO Concept AG, которую Чубайс из-за запрета чиновникам вести бизнес продал Сучкову, и ее российский филиал "СФО Концепт Консалтинг", строивший для экс-главы "Роснано" особняк в подмосковном ЖК "Переделки". По версии следствия, особняк был оформлен на швейцарскую фирму, на нее же были оформлены займы, которые выдавала кипрская компания "Тилсока Лимитед". Полученные деньги переводились на баланс российской компании для строительства дома. Чубайс писал в соцсети, что Сучков предложил ему выкупить усадьбу за 50 миллионов долларов. Стоимость он счел завышенной и обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Сучков обвиняется в мошенничестве и краже, поскольку Чубайс посчитал, что из особняка украли дорогостоящее оборудование. Бывший чиновник заявил иск на 70 миллионов рублей, но позднее снизил требования до 65 миллионов. Вторым потерпевшим по делу проходит кипрская компания "Тилсока Лимитед": представители компании заявили иск на сумму около 22 миллионов долларов, на которую были выданы два займа для SFO Concept AG. Дело слушается в суде с 2022 года. В прениях сторон прокурор запросил для фигурантов наказание от 4,5 до девяти лет лишения свободы, самый большой срок потребовав назначить Сучкову.

москва

московская область (подмосковье)

