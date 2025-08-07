https://ria.ru/20250807/sud-2033827486.html

Суд рассмотрит жалобу на арест главного редактора Telegram-канала Baza

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Московский городской суд рассмотрит жалобу адвоката на арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в трех эпизодах дачи взятки, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 7 августа в 10.15", - сказали в суде. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Трифонова 23 июля. В тот же день по аналогичному обвинению под стражу заключили сотрудницу Telegram-канала Татьяну Лукьянову. Свою вину они не признают. Кроме того, под арестом оказались трое полицейских по данному делу: оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов. В суде он признал вину в получении взятки. По словам его защиты, в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей. По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, апелляционные жалобы на арест Аблаева и Селиванова будут также рассмотрены судом в четверг.

