Суд рассмотрит жалобу на арест главного редактора Telegram-канала Baza - РИА Новости, 07.08.2025
01:10 07.08.2025
Суд рассмотрит жалобу на арест главного редактора Telegram-канала Baza
происшествия
москва
краснодар
белгород
глеб трифонов
александр селиванов
telegram-канал baza
московский городской суд
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Московский городской суд рассмотрит жалобу адвоката на арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в трех эпизодах дачи взятки, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 7 августа в 10.15", - сказали в суде. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Трифонова 23 июля. В тот же день по аналогичному обвинению под стражу заключили сотрудницу Telegram-канала Татьяну Лукьянову. Свою вину они не признают. Кроме того, под арестом оказались трое полицейских по данному делу: оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов. В суде он признал вину в получении взятки. По словам его защиты, в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей. По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, апелляционные жалобы на арест Аблаева и Селиванова будут также рассмотрены судом в четверг.
москва
краснодар
белгород
происшествия, москва, краснодар, белгород, глеб трифонов, александр селиванов, telegram-канал baza, московский городской суд, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Краснодар, Белгород, Глеб Трифонов, Александр Селиванов, Telegram-канал Baza, Московский городской суд, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Московский городской суд рассмотрит жалобу адвоката на арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в трех эпизодах дачи взятки, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Судебное заседание назначено на 7 августа в 10.15", - сказали в суде.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Сотрудница Baza обжаловала арест по делу о взятке
28 июля, 15:43
Замоскворецкий суд Москвы арестовал Трифонова 23 июля. В тот же день по аналогичному обвинению под стражу заключили сотрудницу Telegram-канала Татьяну Лукьянову. Свою вину они не признают.
Кроме того, под арестом оказались трое полицейских по данному делу: оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов. В суде он признал вину в получении взятки. По словам его защиты, в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей.
По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.
Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, апелляционные жалобы на арест Аблаева и Селиванова будут также рассмотрены судом в четверг.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Полицейский, признавший вину по делу о Baza, обжаловал арест
29 июля, 10:18
 
ПроисшествияМоскваКраснодарБелгородГлеб ТрифоновАлександр СеливановTelegram-канал BazaМосковский городской судМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
