https://ria.ru/20250807/standart-2033949390.html

РЭЦ внедряет Цифровой стандарт для ускорения экспортных процедур в регионах

РЭЦ внедряет Цифровой стандарт для ускорения экспортных процедур в регионах - РИА Новости, 07.08.2025

РЭЦ внедряет Цифровой стандарт для ускорения экспортных процедур в регионах

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) активно реализует Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта, обеспечивая... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T15:07:00+03:00

2025-08-07T15:07:00+03:00

2025-08-07T15:07:00+03:00

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033951149_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_09a7a7737ee8e62106f27999fdfb912a.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) активно реализует Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта, обеспечивая переход к полностью электронному взаимодействию между органами власти и бизнесом, - это ключевой элемент национального проекта "Международная кооперация и экспорт", направленного на повышение конкурентоспособности российских товаров на глобальных рынках, рассказала руководитель направления по ведению проекта "Одно окно" РЭЦ Виктория Панкратова на окружном совещании в Волгограде, где обсудили реализацию нацпроекта в субъектах Южного федерального округа.Цифровой стандарт устанавливает четкие требования к автоматизированным процессам, его внедрение позволит упростить доступ к услугам для экспортеров, минимизируя бюрократические барьеры и ускоряя процессы.Как отметила Панкратова, в первом полугодии 2025 года РЭЦ провел серию встреч с регионами, участвующими в реализации стандарта, что стало основой для его успешного развертывания.В текущем году в проекте участвуют 14 регионов: Кировская, Владимирская, Курская, Томская, Тюменская, Ярославская, Ленинградская области, Республики Коми, Хакасия и Адыгея, города Севастополь и Москва, Приморский и Камчатский края.Одним из элементов внедрения Цифрового стандарта стало развитие функциональности информационной системы "Одно окно" на платформе "Мой экспорт". Теперь региональные органы могут использовать ее ресурсы для оказания услуг в сфере внешнеторговой деятельности в электронном виде."Интерфейс платформы "Мой экспорт" интуитивно понятен и не требует специальных навыков, а представители РЭЦ в рамках внедрения Стандарта обеспечивают обучение уполномоченных работников регионов, предоставляют консультации и сопровождение", — уточнила Панкратова.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

https://ria.ru/20250807/volgograd-2033944141.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика