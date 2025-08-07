РЭЦ внедряет Цифровой стандарт для ускорения экспортных процедур в регионах

Рейтинг@Mail.ru
15:07 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) активно реализует Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта, обеспечивая переход к полностью электронному взаимодействию между органами власти и бизнесом, - это ключевой элемент национального проекта "Международная кооперация и экспорт", направленного на повышение конкурентоспособности российских товаров на глобальных рынках, рассказала руководитель направления по ведению проекта "Одно окно" РЭЦ Виктория Панкратова на окружном совещании в Волгограде, где обсудили реализацию нацпроекта в субъектах Южного федерального округа.Цифровой стандарт устанавливает четкие требования к автоматизированным процессам, его внедрение позволит упростить доступ к услугам для экспортеров, минимизируя бюрократические барьеры и ускоряя процессы.Как отметила Панкратова, в первом полугодии 2025 года РЭЦ провел серию встреч с регионами, участвующими в реализации стандарта, что стало основой для его успешного развертывания.В текущем году в проекте участвуют 14 регионов: Кировская, Владимирская, Курская, Томская, Тюменская, Ярославская, Ленинградская области, Республики Коми, Хакасия и Адыгея, города Севастополь и Москва, Приморский и Камчатский края.Одним из элементов внедрения Цифрового стандарта стало развитие функциональности информационной системы "Одно окно" на платформе "Мой экспорт". Теперь региональные органы могут использовать ее ресурсы для оказания услуг в сфере внешнеторговой деятельности в электронном виде."Интерфейс платформы "Мой экспорт" интуитивно понятен и не требует специальных навыков, а представители РЭЦ в рамках внедрения Стандарта обеспечивают обучение уполномоченных работников регионов, предоставляют консультации и сопровождение", — уточнила Панкратова.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
2025
1920
1920
true
Руководитель направления по ведению проекта "Одно окно" РЭЦ Виктория Панкратова
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) активно реализует Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта, обеспечивая переход к полностью электронному взаимодействию между органами власти и бизнесом, - это ключевой элемент национального проекта "Международная кооперация и экспорт", направленного на повышение конкурентоспособности российских товаров на глобальных рынках, рассказала руководитель направления по ведению проекта "Одно окно" РЭЦ Виктория Панкратова на окружном совещании в Волгограде, где обсудили реализацию нацпроекта в субъектах Южного федерального округа.
Цифровой стандарт устанавливает четкие требования к автоматизированным процессам, его внедрение позволит упростить доступ к услугам для экспортеров, минимизируя бюрократические барьеры и ускоряя процессы.
Как отметила Панкратова, в первом полугодии 2025 года РЭЦ провел серию встреч с регионами, участвующими в реализации стандарта, что стало основой для его успешного развертывания.
В текущем году в проекте участвуют 14 регионов: Кировская, Владимирская, Курская, Томская, Тюменская, Ярославская, Ленинградская области, Республики Коми, Хакасия и Адыгея, города Севастополь и Москва, Приморский и Камчатский края.
Одним из элементов внедрения Цифрового стандарта стало развитие функциональности информационной системы "Одно окно" на платформе "Мой экспорт". Теперь региональные органы могут использовать ее ресурсы для оказания услуг в сфере внешнеторговой деятельности в электронном виде.
"Интерфейс платформы "Мой экспорт" интуитивно понятен и не требует специальных навыков, а представители РЭЦ в рамках внедрения Стандарта обеспечивают обучение уполномоченных работников регионов, предоставляют консультации и сопровождение", — уточнила Панкратова.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
