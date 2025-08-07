https://ria.ru/20250807/ssha-2034039305.html
СМИ узнали о планах Трампа размещать мигрантов в самой большой тюрьме США
СМИ узнали о планах Трампа размещать мигрантов в самой большой тюрьме США - РИА Новости, 07.08.2025
СМИ узнали о планах Трампа размещать мигрантов в самой большой тюрьме США
Администрация президента США Дональда Трампа планирует размещать задержанных мигрантов в самой большой в стране тюрьме строгого режима, известной своим жестоким РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T23:12:00+03:00
2025-08-07T23:12:00+03:00
2025-08-07T23:12:00+03:00
в мире
сша
луизиана
миссисипи
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032084825_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_1077ee95f15e8534448e5ce38340565c.jpg
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует размещать задержанных мигрантов в самой большой в стране тюрьме строгого режима, известной своим жестоким обращением с заключенными в прошлом, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации издания, администрация рассчитывает, что тюрьма штата Луизиана предоставит 450 мест для размещения мигрантов, и планирует официально объявить об этом в начале следующего месяца. Расположенная на месте бывшей плантации тюрьма является самым крупным исправительным учреждением строгого режима в Соединенных Штатах, простираясь почти на 73 квадратных километра. Тюрьма окружена рекой Миссисипи и болотистой местностью, что сильно затрудняет возможность побега. За это ее прозвали "Алькатрасом Юга". Ранее администрация открыла в штате Флорида центр предварительного содержания депортируемых из США нелегалов, получивший неофициальное название "Аллигаторовый Алькатрас" по аналогии с тюрьмой в Сан-Франциско.
https://ria.ru/20250806/ssha-2033757078.html
сша
луизиана
миссисипи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032084825_138:0:2362:1668_1920x0_80_0_0_3b487f25155994ec933225e076d98af0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, луизиана, миссисипи, дональд трамп
В мире, США, Луизиана, Миссисипи, Дональд Трамп
СМИ узнали о планах Трампа размещать мигрантов в самой большой тюрьме США
WSJ: Трамп планирует размещать задержанных мигрантов в самой большой тюрьме США