СМИ узнали о планах Трампа размещать мигрантов в самой большой тюрьме США

07.08.2025

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует размещать задержанных мигрантов в самой большой в стране тюрьме строгого режима, известной своим жестоким обращением с заключенными в прошлом, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации издания, администрация рассчитывает, что тюрьма штата Луизиана предоставит 450 мест для размещения мигрантов, и планирует официально объявить об этом в начале следующего месяца. Расположенная на месте бывшей плантации тюрьма является самым крупным исправительным учреждением строгого режима в Соединенных Штатах, простираясь почти на 73 квадратных километра. Тюрьма окружена рекой Миссисипи и болотистой местностью, что сильно затрудняет возможность побега. За это ее прозвали "Алькатрасом Юга". Ранее администрация открыла в штате Флорида центр предварительного содержания депортируемых из США нелегалов, получивший неофициальное название "Аллигаторовый Алькатрас" по аналогии с тюрьмой в Сан-Франциско.

