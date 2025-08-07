Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о планах Трампа размещать мигрантов в самой большой тюрьме США
23:12 07.08.2025
СМИ узнали о планах Трампа размещать мигрантов в самой большой тюрьме США
СМИ узнали о планах Трампа размещать мигрантов в самой большой тюрьме США
в мире
сша
луизиана
миссисипи
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует размещать задержанных мигрантов в самой большой в стране тюрьме строгого режима, известной своим жестоким обращением с заключенными в прошлом, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации издания, администрация рассчитывает, что тюрьма штата Луизиана предоставит 450 мест для размещения мигрантов, и планирует официально объявить об этом в начале следующего месяца. Расположенная на месте бывшей плантации тюрьма является самым крупным исправительным учреждением строгого режима в Соединенных Штатах, простираясь почти на 73 квадратных километра. Тюрьма окружена рекой Миссисипи и болотистой местностью, что сильно затрудняет возможность побега. За это ее прозвали "Алькатрасом Юга". Ранее администрация открыла в штате Флорида центр предварительного содержания депортируемых из США нелегалов, получивший неофициальное название "Аллигаторовый Алькатрас" по аналогии с тюрьмой в Сан-Франциско.
в мире, сша, луизиана, миссисипи, дональд трамп
В мире, США, Луизиана, Миссисипи, Дональд Трамп
© AP Photo / Christopher FurlongДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Christopher Furlong
Дональд Трамп. Архивное фото
