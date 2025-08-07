https://ria.ru/20250807/ssha-2034033151.html
США продолжают обсуждать с Европой урегулирование конфликта на Украине
США продолжают обсуждать с Европой урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 07.08.2025
США продолжают обсуждать с Европой урегулирование конфликта на Украине
США продолжают вести обсуждения с партнерами в Европе и Киевом по вопросу урегулирования конфликта на Украине, заявил в четверг заместитель официального... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T21:30:00+03:00
2025-08-07T21:30:00+03:00
2025-08-07T21:30:00+03:00
в мире
сша
европа
украина
государственный департамент сша
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США продолжают вести обсуждения с партнерами в Европе и Киевом по вопросу урегулирования конфликта на Украине, заявил в четверг заместитель официального представителя Госдепа Томми Пигот после визита в Москву спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа. "Мы находимся в продолжающихся коммуникациях с нашими партнерами в Европе, продолжающихся коммуникациях с Украиной. Наша конечная цель заключается в том, чтобы положить конец этому конфликту, привлечь все стороны за стол (переговоров - ред.), прекратить огонь и (заключить - ред.) длительный мир", - сообщил он журналистам на брифинге.
сша
европа
украина
