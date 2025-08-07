Рейтинг@Mail.ru
США продолжают обсуждать с Европой урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 07.08.2025
21:30 07.08.2025
США продолжают обсуждать с Европой урегулирование конфликта на Украине
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США продолжают вести обсуждения с партнерами в Европе и Киевом по вопросу урегулирования конфликта на Украине, заявил в четверг заместитель официального представителя Госдепа Томми Пигот после визита в Москву спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа. "Мы находимся в продолжающихся коммуникациях с нашими партнерами в Европе, продолжающихся коммуникациях с Украиной. Наша конечная цель заключается в том, чтобы положить конец этому конфликту, привлечь все стороны за стол (переговоров - ред.), прекратить огонь и (заключить - ред.) длительный мир", - сообщил он журналистам на брифинге.
в мире, сша, европа, украина, государственный департамент сша
В мире, США, Европа, Украина, Государственный департамент США
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США продолжают вести обсуждения с партнерами в Европе и Киевом по вопросу урегулирования конфликта на Украине, заявил в четверг заместитель официального представителя Госдепа Томми Пигот после визита в Москву спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа.
"Мы находимся в продолжающихся коммуникациях с нашими партнерами в Европе, продолжающихся коммуникациях с Украиной. Наша конечная цель заключается в том, чтобы положить конец этому конфликту, привлечь все стороны за стол (переговоров - ред.), прекратить огонь и (заключить - ред.) длительный мир", - сообщил он журналистам на брифинге.
