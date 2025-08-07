https://ria.ru/20250807/ssha-2034032996.html

В Госдепе прокомментировали введение пошлин против Индии

В Госдепе прокомментировали введение пошлин против Индии - РИА Новости, 07.08.2025

В Госдепе прокомментировали введение пошлин против Индии

США продолжают считать Индию своим стратегическим партнером, но введение повышенных пошлин обосновано озабоченностью из-за ее торговли с Россией, заявил в...

в мире

сша

индия

россия

дональд трамп

государственный департамент сша

введение трампом пошлин на импорт

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США продолжают считать Индию своим стратегическим партнером, но введение повышенных пошлин обосновано озабоченностью из-за ее торговли с Россией, заявил в четверг заместитель официального представителя ведомства Томми Пигот. "Индия является стратегическим партнером, с которым взаимодействуем откровенно и в полном объеме. Это продолжится", - сообщил он журналистам на брифинге. При этом, по словам Пигота, введение Вашингтоном повышенных пошлин против Нью-Дели обосновано из-за "обеспокоенности" со стороны американского президента Дональда Трампа продолжающими закупками Индией российской нефти, а также дисбалансами в торговле с США.

сша

индия

россия

2025

Новости

