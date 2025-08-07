Рейтинг@Mail.ru
В Госдепе прокомментировали введение пошлин против Индии
21:30 07.08.2025
В Госдепе прокомментировали введение пошлин против Индии
В Госдепе прокомментировали введение пошлин против Индии
в мире
сша
индия
россия
дональд трамп
государственный департамент сша
введение трампом пошлин на импорт
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США продолжают считать Индию своим стратегическим партнером, но введение повышенных пошлин обосновано озабоченностью из-за ее торговли с Россией, заявил в четверг заместитель официального представителя ведомства Томми Пигот. "Индия является стратегическим партнером, с которым взаимодействуем откровенно и в полном объеме. Это продолжится", - сообщил он журналистам на брифинге. При этом, по словам Пигота, введение Вашингтоном повышенных пошлин против Нью-Дели обосновано из-за "обеспокоенности" со стороны американского президента Дональда Трампа продолжающими закупками Индией российской нефти, а также дисбалансами в торговле с США.
в мире, сша, индия, россия, дональд трамп, государственный департамент сша, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Индия, Россия, Дональд Трамп, Государственный департамент США, Введение Трампом пошлин на импорт
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США продолжают считать Индию своим стратегическим партнером, но введение повышенных пошлин обосновано озабоченностью из-за ее торговли с Россией, заявил в четверг заместитель официального представителя ведомства Томми Пигот.
"Индия является стратегическим партнером, с которым взаимодействуем откровенно и в полном объеме. Это продолжится", - сообщил он журналистам на брифинге.
При этом, по словам Пигота, введение Вашингтоном повышенных пошлин против Нью-Дели обосновано из-за "обеспокоенности" со стороны американского президента Дональда Трампа продолжающими закупками Индией российской нефти, а также дисбалансами в торговле с США.
Bloomberg: Индия приостановит закупки нефти из России на фоне пошлин
