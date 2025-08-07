Рейтинг@Mail.ru
Страховая компания выплатила миллион долларов пострадавшим от пожаров в США - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/ssha-2033965830.html
Страховая компания выплатила миллион долларов пострадавшим от пожаров в США
Страховая компания выплатила миллион долларов пострадавшим от пожаров в США - РИА Новости, 07.08.2025
Страховая компания выплатила миллион долларов пострадавшим от пожаров в США
Казахстанская страховая компания Freedom Insurance выплатила 1 миллион долларов по пострадавшим из-за пожаров зданиям в американском штате Калифорния, сообщает... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T15:57:00+03:00
2025-08-07T15:57:00+03:00
в мире
калифорния
лос-анджелес
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/33/1555793355_0:141:3141:1907_1920x0_80_0_0_deb45c2682de7d303bec866f7305952e.jpg
АСТАНА, 7 авг - РИА Новости. Казахстанская страховая компания Freedom Insurance выплатила 1 миллион долларов по пострадавшим из-за пожаров зданиям в американском штате Калифорния, сообщает в четверг пресс-служба Freedom Insurance. В январе 2025 года Лос-Анджелес, штат Калифорния, пострадал от лесных пожаров, которые охватили районы Пасифик-Палисейдс, Малибу, Итон, Альтадену и Херст. В штате был объявлен режим масштабного бедствия. Площадь возгорания составила примерно 15,8 тысячи гектаров. Огонь уничтожил населенные пункты и более чем 12 тысяч зданий. В пожаре погибли 29 человек, около 18 тысяч было эвакуировано, сказано в сообщении страховщика. "Страховая компания Тимура Турлова произвела выплату в 1 миллион долларов по пострадавшим зданиям в пожарах Калифорнии. АО СК Freedom Insurance произвела выплату в рамках перестраховочной программы PRISM из США... Договор с PRISM о перестраховании был подписан в феврале прошлого года", - говорится в сообщении. В компании Freedom Insurance пояснили, что PRISM – одна из крупнейших взаимных систем (пулов) страхования рисков для государственных организаций в США, она контролирует страховые риски муниципальных органов штата Калифорния, а именно школ, университетов, пожарных департаментов, аэропортов, стадионов, больниц, детских садов и систем инфраструктуры. В компании добавили, что страховым случаем стал пожар, который произошел 7 января 2025 года около 6:00 утра в национальном парке Лос-Анджелеса, пожаром было уничтожено несколько школьных объектов, находящихся в ведении Объединенного школьного округа Пасадены, на данный момент общая сумма убытков оценивается экспертами в сумму 410 миллионов долларов.
https://ria.ru/20250721/ssha-2030324078.html
калифорния
лос-анджелес
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/33/1555793355_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_78d12fb74aea7e35398779f9ba5da7f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, калифорния, лос-анджелес, сша
В мире, Калифорния, Лос-Анджелес, США
Страховая компания выплатила миллион долларов пострадавшим от пожаров в США

Компания Freedom Insurance выплатила $1 млн пострадавшим от пожаров в Калифорнии

© AP Photo / LM Otero, FileДоллары
Доллары - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / LM Otero, File
Доллары. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 7 авг - РИА Новости. Казахстанская страховая компания Freedom Insurance выплатила 1 миллион долларов по пострадавшим из-за пожаров зданиям в американском штате Калифорния, сообщает в четверг пресс-служба Freedom Insurance.
В январе 2025 года Лос-Анджелес, штат Калифорния, пострадал от лесных пожаров, которые охватили районы Пасифик-Палисейдс, Малибу, Итон, Альтадену и Херст. В штате был объявлен режим масштабного бедствия. Площадь возгорания составила примерно 15,8 тысячи гектаров. Огонь уничтожил населенные пункты и более чем 12 тысяч зданий. В пожаре погибли 29 человек, около 18 тысяч было эвакуировано, сказано в сообщении страховщика.
"Страховая компания Тимура Турлова произвела выплату в 1 миллион долларов по пострадавшим зданиям в пожарах Калифорнии. АО СК Freedom Insurance произвела выплату в рамках перестраховочной программы PRISM из США... Договор с PRISM о перестраховании был подписан в феврале прошлого года", - говорится в сообщении.
В компании Freedom Insurance пояснили, что PRISM – одна из крупнейших взаимных систем (пулов) страхования рисков для государственных организаций в США, она контролирует страховые риски муниципальных органов штата Калифорния, а именно школ, университетов, пожарных департаментов, аэропортов, стадионов, больниц, детских садов и систем инфраструктуры.
В компании добавили, что страховым случаем стал пожар, который произошел 7 января 2025 года около 6:00 утра в национальном парке Лос-Анджелеса, пожаром было уничтожено несколько школьных объектов, находящихся в ведении Объединенного школьного округа Пасадены, на данный момент общая сумма убытков оценивается экспертами в сумму 410 миллионов долларов.
Тушение лесного пожара в США - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
СМИ: площадь крупнейшего пожара в США превысила 38 тысяч гектаров
21 июля, 01:31
 
В миреКалифорнияЛос-АнджелесСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала