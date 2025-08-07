https://ria.ru/20250807/ssha-2033965830.html
Страховая компания выплатила миллион долларов пострадавшим от пожаров в США
Страховая компания выплатила миллион долларов пострадавшим от пожаров в США - РИА Новости, 07.08.2025
Страховая компания выплатила миллион долларов пострадавшим от пожаров в США
Казахстанская страховая компания Freedom Insurance выплатила 1 миллион долларов по пострадавшим из-за пожаров зданиям в американском штате Калифорния
АСТАНА, 7 авг - РИА Новости. Казахстанская страховая компания Freedom Insurance выплатила 1 миллион долларов по пострадавшим из-за пожаров зданиям в американском штате Калифорния, сообщает в четверг пресс-служба Freedom Insurance. В январе 2025 года Лос-Анджелес, штат Калифорния, пострадал от лесных пожаров, которые охватили районы Пасифик-Палисейдс, Малибу, Итон, Альтадену и Херст. В штате был объявлен режим масштабного бедствия. Площадь возгорания составила примерно 15,8 тысячи гектаров. Огонь уничтожил населенные пункты и более чем 12 тысяч зданий. В пожаре погибли 29 человек, около 18 тысяч было эвакуировано, сказано в сообщении страховщика. "Страховая компания Тимура Турлова произвела выплату в 1 миллион долларов по пострадавшим зданиям в пожарах Калифорнии. АО СК Freedom Insurance произвела выплату в рамках перестраховочной программы PRISM из США... Договор с PRISM о перестраховании был подписан в феврале прошлого года", - говорится в сообщении. В компании Freedom Insurance пояснили, что PRISM – одна из крупнейших взаимных систем (пулов) страхования рисков для государственных организаций в США, она контролирует страховые риски муниципальных органов штата Калифорния, а именно школ, университетов, пожарных департаментов, аэропортов, стадионов, больниц, детских садов и систем инфраструктуры. В компании добавили, что страховым случаем стал пожар, который произошел 7 января 2025 года около 6:00 утра в национальном парке Лос-Анджелеса, пожаром было уничтожено несколько школьных объектов, находящихся в ведении Объединенного школьного округа Пасадены, на данный момент общая сумма убытков оценивается экспертами в сумму 410 миллионов долларов.
Страховая компания выплатила миллион долларов пострадавшим от пожаров в США
Компания Freedom Insurance выплатила $1 млн пострадавшим от пожаров в Калифорнии
АСТАНА, 7 авг - РИА Новости. Казахстанская страховая компания Freedom Insurance выплатила 1 миллион долларов по пострадавшим из-за пожаров зданиям в американском штате Калифорния, сообщает в четверг пресс-служба Freedom Insurance.
В январе 2025 года Лос-Анджелес
, штат Калифорния
, пострадал от лесных пожаров, которые охватили районы Пасифик-Палисейдс, Малибу
, Итон, Альтадену и Херст. В штате был объявлен режим масштабного бедствия. Площадь возгорания составила примерно 15,8 тысячи гектаров. Огонь уничтожил населенные пункты и более чем 12 тысяч зданий. В пожаре погибли 29 человек, около 18 тысяч было эвакуировано, сказано в сообщении страховщика.
"Страховая компания Тимура Турлова произвела выплату в 1 миллион долларов по пострадавшим зданиям в пожарах Калифорнии. АО СК
Freedom Insurance произвела выплату в рамках перестраховочной программы PRISM из США
... Договор с PRISM о перестраховании был подписан в феврале прошлого года", - говорится в сообщении.
В компании Freedom Insurance пояснили, что PRISM – одна из крупнейших взаимных систем (пулов) страхования рисков для государственных организаций в США, она контролирует страховые риски муниципальных органов штата Калифорния, а именно школ, университетов, пожарных департаментов, аэропортов, стадионов, больниц, детских садов и систем инфраструктуры.
В компании добавили, что страховым случаем стал пожар, который произошел 7 января 2025 года около 6:00 утра в национальном парке Лос-Анджелеса, пожаром было уничтожено несколько школьных объектов, находящихся в ведении Объединенного школьного округа Пасадены, на данный момент общая сумма убытков оценивается экспертами в сумму 410 миллионов долларов.