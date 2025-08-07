Рейтинг@Mail.ru
США хотят стать главным поставщиком нефти и газа для Азии
15:32 07.08.2025 (обновлено: 19:52 07.08.2025)
США хотят стать главным поставщиком нефти и газа для Азии
США хотят стать главным поставщиком нефти и газа для Азии - РИА Новости, 07.08.2025
США хотят стать главным поставщиком нефти и газа для Азии
США вступили в диалог с азиатскими странами, чтобы стать основным экспортером энергоносителей, заявил глава Министерства энергетики США Крис Райт. РИА Новости, 07.08.2025
ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. США вступили в диалог с азиатскими странами, чтобы стать основным экспортером энергоносителей, заявил глава Министерства энергетики США Крис Райт."Крупнейшим источником импорта нефти для Европы была Россия. Крупнейшим источником импорта природного газа для Европы была Россия. США перенаправляют эти поставки в Европу вместо России. Мы ведем обсуждение этого же с азиатскими странами. Диалог с Индией в этом еще ранний", — сказал он в комментарии Fox Business. Министр энергетики добавил, что США хотят стать доминирующим поставщиком энергоносителей для своих союзников.Шестого августа Трамп своим указом ввел дополнительные пошлины с 25-процентной ставкой на ввоз товаров из Индии. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. В дальнейшем Соединенные Штаты могут ввести подобные пошлины против других стран, импортирующих нефть из России. Уточняется, что к таковой они относят сырую нефть, а также нефтепродукты, которые могут быть произведены "иными субъектами".Ультиматум ТрампаТрамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.После этого американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Соединенных Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными.
США хотят стать главным поставщиком нефти и газа для Азии

Райт: США хотят стать главным поставщиком нефти и газа для Азии вместо России

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. США вступили в диалог с азиатскими странами, чтобы стать основным экспортером энергоносителей, заявил глава Министерства энергетики США Крис Райт.
"Крупнейшим источником импорта нефти для Европы была Россия. Крупнейшим источником импорта природного газа для Европы была Россия. США перенаправляют эти поставки в Европу вместо России. Мы ведем обсуждение этого же с азиатскими странами. Диалог с Индией в этом еще ранний", — сказал он в комментарии Fox Business.
Министр энергетики добавил, что США хотят стать доминирующим поставщиком энергоносителей для своих союзников.
Шестого августа Трамп своим указом ввел дополнительные пошлины с 25-процентной ставкой на ввоз товаров из Индии. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. В дальнейшем Соединенные Штаты могут ввести подобные пошлины против других стран, импортирующих нефть из России. Уточняется, что к таковой они относят сырую нефть, а также нефтепродукты, которые могут быть произведены "иными субъектами".

Ультиматум Трампа

Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
После этого американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Соединенных Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что пот
