В США военного арестовали по подозрению в шпионаже

В США военного арестовали по подозрению в шпионаже

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Американский военнослужащий был арестован по обвинению в попытке передать неизвестному лицу, которого он якобы считал "представителем РФ", секретные данные, касающиеся национальной обороны, утверждает министерство юстиции США на своем сайте. "Расследование ФБР показало, что Тейлор Ли, предположительно, пытался передать засекреченные военные данные об уязвимостях американских танков человеку, которого считал офицером российской разведки, в обмен на российское гражданство", - говорится в заявлении помощника директора контрразведывательного отдела ФБР Романа Рожавского, опубликованном министерством. Как утверждает министерство, в июле 2025 года Тейлор Ли якобы встретился с человеком, которого он считал "представителем правительства РФ", и передал ему SD-карту с информацией о технических особенностях танка M1A2 Abrams и другой американской бронетехнике, а также сведения о военных операциях США. Позже он якобы доставил для неизвестного лица в складское помещение в Эль-Пасо, штат Техас, аппаратный компонент от танка M1A2 Abrams. Как следует из документов, представленных обвинением, подозреваемый имел доступ к информации особой важности. Утверждается, что с мая 2025 года он целенаправленно и систематически искал способы передачи этих данных России.

