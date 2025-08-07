https://ria.ru/20250807/sryv-2033948796.html

Дмитриев заявил о попытках срыва диалога между Россией и США

Дмитриев заявил о попытках срыва диалога между Россией и США - РИА Новости, 07.08.2025

Дмитриев заявил о попытках срыва диалога между Россией и США

Россия и США ведут важный диалог по разным направлениям, но противники РФ пытаются его сорвать и дезинформировать американское руководство, заявил глава РФПИ... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T15:06:00+03:00

2025-08-07T15:06:00+03:00

2025-08-07T15:30:00+03:00

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия и США ведут важный диалог по разным направлениям, но противники РФ пытаются его сорвать и дезинформировать американское руководство, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Мы отмечаем то, что идет очень важный диалог с США по различным направлениям. Очень многие противники России пытаются сорвать этот диалог, пытаются ему помешать, пытаются дезинформировать руководство США о различных фактах", - сказал Дмитриев журналистам в четверг.Он отметил, что этот диалог позволяет России четко доносить свою позицию.Дмитриев заметил, что благодаря диалогу можно донести до американских партнеров то, что "рост российской экономики значимо превысил фактически стагнацию, которая происходит в Британии, в экономике Евросоюза". Также Россия может рассказать, как справляется с различными формами давления на ее рынок, а также о своей готовности к созидательному и конструктивному диалогу с США."Мы видим, что совместные инвестиции, в том числе с инвесторами США, проекты в Арктике, редкоземельных металлах, инфраструктурные проекты могут быть взаимополезны как для России, так и для США. Мы также можем развивать совместные инвестиции в технологические компании и многие другие", - сказал Дмитриев."По мере того, как диалог будет приносить плоды, это будут экономические плоды. Мы говорили о том, что американские компании потеряли более 300 миллиардов долларов, уйдя с российского рынка. Мы видим значимый интерес от американских компаний вернуться назад", - отметил он.Дмитриев подчеркнул, что восстановление диалога РФ и США принесет экономические плоды как российским компаниям, так и американским инвесторам, которые хотят выходить на российский рынок.

2025

