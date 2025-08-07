https://ria.ru/20250807/sputnik-2033901084.html
Радио Sputnik Türkiye удостоено премии Конфедерации потребителей Турции
Радио Sputnik Türkiye удостоено премии Конфедерации потребителей Турции - РИА Новости, 07.08.2025
Радио Sputnik Türkiye удостоено премии Конфедерации потребителей Турции
Радио Sputnik Türkiye и раздел "Потребительский стол" программы "Полдень с Оканом Асланом" получили благодарность от Конфедерации потребителей Турции (TÜKONFED)
2025-08-07
2025-08-07T12:41:00+03:00
2025-08-07T12:41:00+03:00
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Радио Sputnik Türkiye и раздел "Потребительский стол" программы "Полдень с Оканом Асланом" получили благодарность от Конфедерации потребителей Турции (TÜKONFED) за "поддержку и вклад в потребительскую деятельность". Награду вручили глава Конфедерации Айдын Агаоглу и зам.председателя TÜKONFED Ибрагим Гюллю."Выражаем благодарность за вашу поддержку и вклад в потребительскую активность нашей страны, который вы вносите еженедельной радиопрограммой "Потребительский стол" на волнах радио Sputnik', говорится в тексте поздравления.
