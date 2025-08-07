Рейтинг@Mail.ru
Радио Sputnik Türkiye удостоено премии Конфедерации потребителей Турции
12:41 07.08.2025
Радио Sputnik Türkiye удостоено премии Конфедерации потребителей Турции
Радио Sputnik Türkiye и раздел "Потребительский стол" программы "Полдень с Оканом Асланом" получили благодарность от Конфедерации потребителей Турции (TÜKONFED)
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Радио Sputnik Türkiye и раздел "Потребительский стол" программы "Полдень с Оканом Асланом" получили благодарность от Конфедерации потребителей Турции (TÜKONFED) за "поддержку и вклад в потребительскую деятельность". Награду вручили глава Конфедерации Айдын Агаоглу и зам.председателя TÜKONFED Ибрагим Гюллю."Выражаем благодарность за вашу поддержку и вклад в потребительскую активность нашей страны, который вы вносите еженедельной радиопрограммой "Потребительский стол" на волнах радио Sputnik', говорится в тексте поздравления.
турция, sputnik, sputnik турция
Турция, Sputnik, Sputnik Турция

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Радио Sputnik Türkiye и раздел "Потребительский стол" программы "Полдень с Оканом Асланом" получили благодарность от Конфедерации потребителей Турции (TÜKONFED) за "поддержку и вклад в потребительскую деятельность".

Награду вручили глава Конфедерации Айдын Агаоглу и зам.председателя TÜKONFED Ибрагим Гюллю.
"Выражаем благодарность за вашу поддержку и вклад в потребительскую активность нашей страны, который вы вносите еженедельной радиопрограммой "Потребительский стол" на волнах радио Sputnik', говорится в тексте поздравления.
Радио Sputnik Türkiye получило две награды Ассоциации предпринимателей Бешикташа - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Ассоциация предпринимателей Бешикташа наградила радио Sputnik Türkiye
5 августа, 18:10
 
ТурцияSputnikSputnik Турция
 
 
