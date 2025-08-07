https://ria.ru/20250807/spetsoperatsiya-2033996154.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.08.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 07.08.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Интерактивная карта СВО >>Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 7 августа 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения нанесли поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники ВСУ на Донбасс, пунктам управления и местам хранения БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации ВСУ в 133 районах. Средства ПВО сбили восемь крылатых ракет "Storm Shadow", управляемую авиационную бомбу, реактивный снаряд системы HIMARS и 240 БПЛА.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 664 самолета, 283 вертолета, 75 210 беспилотников, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 478 танков и других бронемашин, 1 584 реактивные системы залпового огня, 28 245 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 39 238 единиц автомобильной техники.
