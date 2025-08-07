Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 165 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 07.08.2025 (обновлено: 12:11 07.08.2025)
ВСУ потеряли до 165 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 165 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 07.08.2025
ВСУ потеряли до 165 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили до 165 украинских военнослужащих и два артиллерийских орудия за сутки,... РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили до 165 украинских военнослужащих и два артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортера М113 производства США, два пикапа и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов",- говорится в сводке.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Николаевка, Константиновка, Александро-Шультино и Иванополье Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили до 165 украинских военнослужащих и два артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России.
"Противник потерял до 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортера М113 производства США, два пикапа и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов",- говорится в сводке.
Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Николаевка, Константиновка, Александро-Шультино и Иванополье Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
