ВСУ потеряли до 165 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили до 165 украинских военнослужащих и два артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортера М113 производства США, два пикапа и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов",- говорится в сводке.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Николаевка, Константиновка, Александро-Шультино и Иванополье Донецкой Народной Республики.

