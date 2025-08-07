https://ria.ru/20250807/spetsoperatsiya-2033848299.html
В районе Юнаковки в Сумской области идут тяжелые бои
В районе Юнаковки в Сумской области идут тяжелые бои
В районе Юнаковки в Сумской области идут тяжелые бои
7 авг 2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Тяжелые бои идут в районе Юнаковки Сумской области, ВСУ, не считаясь с потерями, безуспешно пытались прорвать фланги наступающей группировки войск "Север", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На участке фронта в районе Юнаковки идут тяжелые бои, ВСУ, не считаясь с потерями, вновь безуспешно попытались прорвать фланги наступающей группировки войск "Север". Подразделения ВДВ и морской пехоты, отразив натиск противника продолжают наступление", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что на теткинском и глушковском участках фронта разведкой было выявлено выдвижение двух боевых групп ВСУ на бронетехнике в районе Катериновки. "Нанесено огневое поражение, обе уничтожены", - сказал собеседник агентства.
сумская область
В районе Юнаковки в Сумской области идут тяжелые бои
