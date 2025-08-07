https://ria.ru/20250807/spetsoperatsiya-2033848299.html

В районе Юнаковки в Сумской области идут тяжелые бои

В районе Юнаковки в Сумской области идут тяжелые бои - РИА Новости, 07.08.2025

В районе Юнаковки в Сумской области идут тяжелые бои

Тяжелые бои идут в районе Юнаковки Сумской области, ВСУ, не считаясь с потерями, безуспешно пытались прорвать фланги наступающей группировки войск "Север",... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T07:56:00+03:00

2025-08-07T07:56:00+03:00

2025-08-07T09:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_0:144:3385:2048_1920x0_80_0_0_0686ddf61a6f3ad6a3359f57fabfa986.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Тяжелые бои идут в районе Юнаковки Сумской области, ВСУ, не считаясь с потерями, безуспешно пытались прорвать фланги наступающей группировки войск "Север", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На участке фронта в районе Юнаковки идут тяжелые бои, ВСУ, не считаясь с потерями, вновь безуспешно попытались прорвать фланги наступающей группировки войск "Север". Подразделения ВДВ и морской пехоты, отразив натиск противника продолжают наступление", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что на теткинском и глушковском участках фронта разведкой было выявлено выдвижение двух боевых групп ВСУ на бронетехнике в районе Катериновки. "Нанесено огневое поражение, обе уничтожены", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сумская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии