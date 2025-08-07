https://ria.ru/20250807/spetsoperatsiya-2033838842.html
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 07.08.2025
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Центр" ВС РФ высокоточным снарядом "Краснополь-М2" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на подступах к Красноармейску в ДНР,... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T05:09:00+03:00
2025-08-07T05:09:00+03:00
2025-08-07T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958164313_0:120:3214:1928_1920x0_80_0_0_45e3c4e92a2e2eba5334a2d5fc98a790.jpg
ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" ВС РФ высокоточным снарядом "Краснополь-М2" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на подступах к Красноармейску в ДНР, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие 385-й самоходно-артиллерийской бригады группировки войск "Центр" при помощи высокоточных снарядов "Краснополь-М2" уничтожили пункт управления БПЛА вместе с расчетами FPV-дронов ВСУ на красноармейском направлении", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что военнослужащие расчета САУ 2С19 "Мста-С" навели боевую машину на цель и выстрелами высокоточных снарядов "Краснополь-М2" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ, замаскированный в полуразрушенном здании в населенном пункте. После чего следующими выстрелами артиллеристы уничтожили пункты размещения расчетов FPV-дронов противника, также оборудованные в полуразрушенных зданиях, вместе с личным составом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958164313_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_c103d379b0364c59883c854b1d717b5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на подступах к Красноармейску