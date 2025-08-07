https://ria.ru/20250807/spetsoperatsiya-2033838842.html

Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 07.08.2025

Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы группировки войск "Центр" ВС РФ высокоточным снарядом "Краснополь-М2" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на подступах к Красноармейску в ДНР,... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T05:09:00+03:00

2025-08-07T05:09:00+03:00

2025-08-07T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

красноармейск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958164313_0:120:3214:1928_1920x0_80_0_0_45e3c4e92a2e2eba5334a2d5fc98a790.jpg

ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" ВС РФ высокоточным снарядом "Краснополь-М2" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на подступах к Красноармейску в ДНР, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие 385-й самоходно-артиллерийской бригады группировки войск "Центр" при помощи высокоточных снарядов "Краснополь-М2" уничтожили пункт управления БПЛА вместе с расчетами FPV-дронов ВСУ на красноармейском направлении", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что военнослужащие расчета САУ 2С19 "Мста-С" навели боевую машину на цель и выстрелами высокоточных снарядов "Краснополь-М2" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ, замаскированный в полуразрушенном здании в населенном пункте. После чего следующими выстрелами артиллеристы уничтожили пункты размещения расчетов FPV-дронов противника, также оборудованные в полуразрушенных зданиях, вместе с личным составом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

красноармейск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины