07.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 07.08.2025
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Центр" ВС РФ высокоточным снарядом "Краснополь-М2" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на подступах к Красноармейску в ДНР,... РИА Новости, 07.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" ВС РФ высокоточным снарядом "Краснополь-М2" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на подступах к Красноармейску в ДНР, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие 385-й самоходно-артиллерийской бригады группировки войск "Центр" при помощи высокоточных снарядов "Краснополь-М2" уничтожили пункт управления БПЛА вместе с расчетами FPV-дронов ВСУ на красноармейском направлении", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что военнослужащие расчета САУ 2С19 "Мста-С" навели боевую машину на цель и выстрелами высокоточных снарядов "Краснополь-М2" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ, замаскированный в полуразрушенном здании в населенном пункте. После чего следующими выстрелами артиллеристы уничтожили пункты размещения расчетов FPV-дронов противника, также оборудованные в полуразрушенных зданиях, вместе с личным составом.
безопасность, россия, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Станислав Красильников
Самоходная гаубица "Мста-С"
© РИА Новости / Станислав Красильников
Самоходная гаубица "Мста-С". Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" ВС РФ высокоточным снарядом "Краснополь-М2" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на подступах к Красноармейску в ДНР, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие 385-й самоходно-артиллерийской бригады группировки войск "Центр" при помощи высокоточных снарядов "Краснополь-М2" уничтожили пункт управления БПЛА вместе с расчетами FPV-дронов ВСУ на красноармейском направлении", - рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что военнослужащие расчета САУ 2С19 "Мста-С" навели боевую машину на цель и выстрелами высокоточных снарядов "Краснополь-М2" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ, замаскированный в полуразрушенном здании в населенном пункте. После чего следующими выстрелами артиллеристы уничтожили пункты размещения расчетов FPV-дронов противника, также оборудованные в полуразрушенных зданиях, вместе с личным составом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
