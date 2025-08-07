https://ria.ru/20250807/spetsoperatsiya-2033838501.html

БПЛА ZALA группировки "Днепр" скорректировал уничтожение гаубицы М777

БПЛА ZALA группировки "Днепр" скорректировал уничтожение гаубицы М777 - РИА Новости, 07.08.2025

БПЛА ZALA группировки "Днепр" скорректировал уничтожение гаубицы М777

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ZALA группировки войск "Днепр" скорректировал уничтожение 155-миллиметровой гаубицы М777 американского... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T05:04:00+03:00

2025-08-07T05:04:00+03:00

2025-08-07T05:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

днепр (река)

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927778500_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_4b4aa1d6a91f0a1da80985fd999ad71d.jpg

ГЕНИЧЕСК, 7 авг - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ZALA группировки войск "Днепр" скорректировал уничтожение 155-миллиметровой гаубицы М777 американского производства в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе планового облета правобережья Днепра в Херсонской области оператор разведывательного дрона ZALA выявил артиллерийское орудие противника, замаскированное в лесополосе. Работал расчет дрона-разведчика и ударного дрона в паре. Оператор барражирующего боеприпаса "Ланцет", получив координаты, поднял дрон-камикадзе в небо. Всего несколько минут - и очередная американская гаубица М777 украинских боевиков была уничтожена на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве. Расчеты беспилотного летательного аппарата ZALA 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" круглосуточно выполняют задачи по воздушной разведке, вскрытию огневых позиций, передвижению техники и живой силы противника. Беспилотник ZALA является многофункциональным, в зависимости от установленного оборудования может вести наблюдение как в дневное, так и в ночное время суток, а также осуществлять фото- и видеофиксацию обнаружения и уничтожения противника и в режиме реального времени осуществлять артиллерийскую разведку и корректировку огня.

https://ria.ru/20240926/minoborony-1974933217.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

днепр (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, херсонская область , днепр (река), министерство обороны рф (минобороны рф)