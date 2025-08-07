Рейтинг@Mail.ru
БПЛА ZALA группировки "Днепр" скорректировал уничтожение гаубицы М777
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 07.08.2025
БПЛА ZALA группировки "Днепр" скорректировал уничтожение гаубицы М777
БПЛА ZALA группировки "Днепр" скорректировал уничтожение гаубицы М777 - РИА Новости, 07.08.2025
БПЛА ZALA группировки "Днепр" скорректировал уничтожение гаубицы М777
Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ZALA группировки войск "Днепр" скорректировал уничтожение 155-миллиметровой гаубицы М777 американского... РИА Новости, 07.08.2025
ГЕНИЧЕСК, 7 авг - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ZALA группировки войск "Днепр" скорректировал уничтожение 155-миллиметровой гаубицы М777 американского производства в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе планового облета правобережья Днепра в Херсонской области оператор разведывательного дрона ZALA выявил артиллерийское орудие противника, замаскированное в лесополосе. Работал расчет дрона-разведчика и ударного дрона в паре. Оператор барражирующего боеприпаса "Ланцет", получив координаты, поднял дрон-камикадзе в небо. Всего несколько минут - и очередная американская гаубица М777 украинских боевиков была уничтожена на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве. Расчеты беспилотного летательного аппарата ZALA 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" круглосуточно выполняют задачи по воздушной разведке, вскрытию огневых позиций, передвижению техники и живой силы противника. Беспилотник ZALA является многофункциональным, в зависимости от установленного оборудования может вести наблюдение как в дневное, так и в ночное время суток, а также осуществлять фото- и видеофиксацию обнаружения и уничтожения противника и в режиме реального времени осуществлять артиллерийскую разведку и корректировку огня.
БПЛА ZALA группировки "Днепр" скорректировал уничтожение гаубицы М777

Расчет дронов ZALA скорректировал уничтожение гаубицы М777 в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 7 авг - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ZALA группировки войск "Днепр" скорректировал уничтожение 155-миллиметровой гаубицы М777 американского производства в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе планового облета правобережья Днепра в Херсонской области оператор разведывательного дрона ZALA выявил артиллерийское орудие противника, замаскированное в лесополосе. Работал расчет дрона-разведчика и ударного дрона в паре. Оператор барражирующего боеприпаса "Ланцет", получив координаты, поднял дрон-камикадзе в небо. Всего несколько минут - и очередная американская гаубица М777 украинских боевиков была уничтожена на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
Минобороны показало кадры уничтожения украинской РЛС при помощи дрона Zala
26 сентября 2024, 18:47
Расчеты беспилотного летательного аппарата ZALA 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" круглосуточно выполняют задачи по воздушной разведке, вскрытию огневых позиций, передвижению техники и живой силы противника.
Беспилотник ZALA является многофункциональным, в зависимости от установленного оборудования может вести наблюдение как в дневное, так и в ночное время суток, а также осуществлять фото- и видеофиксацию обнаружения и уничтожения противника и в режиме реального времени осуществлять артиллерийскую разведку и корректировку огня.
