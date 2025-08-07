https://ria.ru/20250807/soyuznik-2033860991.html
Экс-аналитик ЦРУ назвал причину сближения союзников США с Россией и КНР
Экс-аналитик ЦРУ назвал причину сближения союзников США с Россией и КНР - РИА Новости, 07.08.2025
Экс-аналитик ЦРУ назвал причину сближения союзников США с Россией и КНР
Агрессивная тарифная политика США при президенте Дональде Трампе отталкивает даже союзников Вашингтона и заставляет тех думать о сближении с Россией и Китаем,... РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Агрессивная тарифная политика США при президенте Дональде Трампе отталкивает даже союзников Вашингтона и заставляет тех думать о сближении с Россией и Китаем, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. "Думаю, он уже переоценил свои силы. В апреле Трамп говорил, что страны (из-за введенных им пошлин - ред.) выстраиваются в очередь, чтобы "целовать его в зад". Что же, очередь оказалась довольно короткой", - сказал собеседник агентства. По информации источника Джонсона, даже среди властей Южной Кореи, чья торговая делегация ранее посетила Вашингтон, начинают все больше видеть в Китае более надежного торгового партнера. "Атаки Трампа против стран, которые считались союзниками Америки, просто побуждают больше людей заявлять, что нужно дистанцироваться от Соединенных Штатов, и лучше быть с Россией и с Китаем", - подчеркнул он. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Ранее Трамп повторил, что дедлайн по введению пошлин на импортные товары из разных стран остается прежним.
Экс-аналитик ЦРУ назвал причину сближения союзников США с Россией и КНР
