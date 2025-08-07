https://ria.ru/20250807/soyuznik-2033860991.html

Экс-аналитик ЦРУ назвал причину сближения союзников США с Россией и КНР

Экс-аналитик ЦРУ назвал причину сближения союзников США с Россией и КНР - РИА Новости, 07.08.2025

Экс-аналитик ЦРУ назвал причину сближения союзников США с Россией и КНР

Агрессивная тарифная политика США при президенте Дональде Трампе отталкивает даже союзников Вашингтона и заставляет тех думать о сближении с Россией и Китаем,... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T09:56:00+03:00

2025-08-07T09:56:00+03:00

2025-08-07T09:56:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

россия

китай

дональд трамп

ларри джонсон

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Агрессивная тарифная политика США при президенте Дональде Трампе отталкивает даже союзников Вашингтона и заставляет тех думать о сближении с Россией и Китаем, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. "Думаю, он уже переоценил свои силы. В апреле Трамп говорил, что страны (из-за введенных им пошлин - ред.) выстраиваются в очередь, чтобы "целовать его в зад". Что же, очередь оказалась довольно короткой", - сказал собеседник агентства. По информации источника Джонсона, даже среди властей Южной Кореи, чья торговая делегация ранее посетила Вашингтон, начинают все больше видеть в Китае более надежного торгового партнера. "Атаки Трампа против стран, которые считались союзниками Америки, просто побуждают больше людей заявлять, что нужно дистанцироваться от Соединенных Штатов, и лучше быть с Россией и с Китаем", - подчеркнул он. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Ранее Трамп повторил, что дедлайн по введению пошлин на импортные товары из разных стран остается прежним.

https://ria.ru/20250807/poshliny-2033858550.html

https://ria.ru/20250807/ssha-2033842072.html

вашингтон (штат)

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вашингтон (штат), россия, китай, дональд трамп, ларри джонсон, центральное разведывательное управление (цру)