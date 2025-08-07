https://ria.ru/20250807/sochi-2034026835.html

Суд оштрафовал 11 человек, принявших участие в "голом заплыве" в Сочи

Лазаревский районный суд Сочи оштрафовал на 1 тысячу рублей 11 человек, принявших участие в массовом "голом заплыве" на одном из пляжей города в среду, сообщили РИА Новости, 07.08.2025

СОЧИ, 7 авг - РИА Новости. Лазаревский районный суд Сочи оштрафовал на 1 тысячу рублей 11 человек, принявших участие в массовом "голом заплыве" на одном из пляжей города в среду, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.Ранее в ГУМВД России по Краснодарскому краю сообщили, что полиция задержала 12 человек, которые отдыхали обнаженными на пляже в Сочи, на всех нарушителей составлены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Как уточняло ведомство, 11 протоколов будут направлены в суд для вынесения решения."Суд оштрафовал участников "голого" заплыва в Сочи. Лазаревский районный суд города Сочи рассмотрел протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство - ред.) в отношении 11 граждан. Суд, рассмотрев материалы, счел установленной вину каждого в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1 тысячи рублей", - говорится в сообщении.Суд установил, что пять женщин и шесть мужчин купались в море в абсолютно голом виде на общественном пляже, где кроме них отдыхали другие люди.Все фигуранты дела раскаялись в содеянном на судебном заседании, добавили в пресс-службе.Городские власти сообщили, что межведомственные комиссии регулярно проводят профилактические рейды в общественных местах, в том числе на пляжах Сочи, чтобы пресечь факты нахождения отдыхающих в голом виде.

