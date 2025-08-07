Рейтинг@Mail.ru
20:25 07.08.2025 (обновлено: 20:40 07.08.2025)
Суд оштрафовал 11 человек, принявших участие в "голом заплыве" в Сочи
Суд оштрафовал 11 человек, принявших участие в "голом заплыве" в Сочи
Лазаревский районный суд Сочи оштрафовал на 1 тысячу рублей 11 человек, принявших участие в массовом "голом заплыве" на одном из пляжей города в среду, сообщили РИА Новости, 07.08.2025
СОЧИ, 7 авг - РИА Новости. Лазаревский районный суд Сочи оштрафовал на 1 тысячу рублей 11 человек, принявших участие в массовом "голом заплыве" на одном из пляжей города в среду, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.Ранее в ГУМВД России по Краснодарскому краю сообщили, что полиция задержала 12 человек, которые отдыхали обнаженными на пляже в Сочи, на всех нарушителей составлены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Как уточняло ведомство, 11 протоколов будут направлены в суд для вынесения решения."Суд оштрафовал участников "голого" заплыва в Сочи. Лазаревский районный суд города Сочи рассмотрел протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство - ред.) в отношении 11 граждан. Суд, рассмотрев материалы, счел установленной вину каждого в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1 тысячи рублей", - говорится в сообщении.Суд установил, что пять женщин и шесть мужчин купались в море в абсолютно голом виде на общественном пляже, где кроме них отдыхали другие люди.Все фигуранты дела раскаялись в содеянном на судебном заседании, добавили в пресс-службе.Городские власти сообщили, что межведомственные комиссии регулярно проводят профилактические рейды в общественных местах, в том числе на пляжах Сочи, чтобы пресечь факты нахождения отдыхающих в голом виде.
происшествия, сочи, краснодарский край
Люди отдыхают на пляже в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 7 авг - РИА Новости. Лазаревский районный суд Сочи оштрафовал на 1 тысячу рублей 11 человек, принявших участие в массовом "голом заплыве" на одном из пляжей города в среду, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Ранее в ГУМВД России по Краснодарскому краю сообщили, что полиция задержала 12 человек, которые отдыхали обнаженными на пляже в Сочи, на всех нарушителей составлены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Как уточняло ведомство, 11 протоколов будут направлены в суд для вынесения решения.
"Суд оштрафовал участников "голого" заплыва в Сочи. Лазаревский районный суд города Сочи рассмотрел протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство - ред.) в отношении 11 граждан. Суд, рассмотрев материалы, счел установленной вину каждого в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Суд установил, что пять женщин и шесть мужчин купались в море в абсолютно голом виде на общественном пляже, где кроме них отдыхали другие люди.
Все фигуранты дела раскаялись в содеянном на судебном заседании, добавили в пресс-службе.
Городские власти сообщили, что межведомственные комиссии регулярно проводят профилактические рейды в общественных местах, в том числе на пляжах Сочи, чтобы пресечь факты нахождения отдыхающих в голом виде.
