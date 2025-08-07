На пляже в Сочи задержали 12 обнаженных отдыхающих

Рейтинг@Mail.ru
16:08 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/sochi-2033967833.html
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 7 авг - РИА Новости. Полиция задержала 12 человек, которые отдыхали обнаженными на пляже в Сочи, на всех нарушителей составлены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство", сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Ранее в социальных сетях распространилась информация о задержании большой группы граждан, которые отдыхали на общественном пляже в Сочи без одежды.
"Двенадцать голых пловцов задержали на пляже в Сочи. Сегодня в ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, на котором запечатлено, как группа граждан без купальников устроила голый заплыв на пляже поселка Вардане (город Сочи). В УВД по городу Сочи на всех правонарушителей составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 11 протоколов будут направлены в суд для вынесения решения. Пловцам, которые находились на пляже без одежды, грозит штраф или арест до 15 суток.
Жительница Сочи, обвиняемая в продаже кустарного алкоголя, признала вину
