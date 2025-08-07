https://ria.ru/20250807/sochi-2033967833.html

На пляже в Сочи задержали 12 обнаженных отдыхающих

На пляже в Сочи задержали 12 обнаженных отдыхающих - РИА Новости, 07.08.2025

На пляже в Сочи задержали 12 обнаженных отдыхающих

Полиция задержала 12 человек, которые отдыхали обнаженными на пляже в Сочи, на всех нарушителей составлены административные протоколы по статье "Мелкое... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T16:08:00+03:00

2025-08-07T16:08:00+03:00

2025-08-07T16:08:00+03:00

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942592434_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b0ec9f042e92cc50a0a007b32d4954ec.jpg

СОЧИ, 7 авг - РИА Новости. Полиция задержала 12 человек, которые отдыхали обнаженными на пляже в Сочи, на всех нарушителей составлены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство", сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю. Ранее в социальных сетях распространилась информация о задержании большой группы граждан, которые отдыхали на общественном пляже в Сочи без одежды. "Двенадцать голых пловцов задержали на пляже в Сочи. Сегодня в ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, на котором запечатлено, как группа граждан без купальников устроила голый заплыв на пляже поселка Вардане (город Сочи). В УВД по городу Сочи на всех правонарушителей составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении. Уточняется, что 11 протоколов будут направлены в суд для вынесения решения. Пловцам, которые находились на пляже без одежды, грозит штраф или арест до 15 суток.

https://ria.ru/20250807/surrogat-2033900192.html

сочи

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, россия, краснодарский край