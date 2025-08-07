https://ria.ru/20250807/shtraf-2033854514.html

В МВД предупредили о поддельных письмах якобы от ГИБДД

В МВД предупредили о поддельных письмах якобы от ГИБДД - РИА Новости, 07.08.2025

В МВД предупредили о поддельных письмах якобы от ГИБДД

Мошенники рассылают фальшивые письма о штрафах якобы от ГИБДД, чтобы похитить данные карт или заразить устройство вирусом, предупредило Управление по... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T09:10:00+03:00

2025-08-07T09:10:00+03:00

2025-08-07T11:39:00+03:00

общество

гибдд мвд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мошенники рассылают фальшивые письма о штрафах якобы от ГИБДД, чтобы похитить данные карт или заразить устройство вирусом, предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Мошенники обманывают граждан при помощи поддельных писем от ГИБДД. Жертва по электронной почте или в мессенджере получает сообщение с формулировкой: "Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф", — говорится в публикации. К такому письму прикреплен PDF-файл, похожий на официальное постановление. В нем может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или еще какие-либо персональные данные. Кроме того, там есть кнопка "Оплатить сейчас", которая ведет на сторонний сайт. Если пользователь перейдет по ссылке, то в одном случае он попадет на фальшивый сайт, маскирующийся под государственные или банковские сервисы. Там у пользователя запрашивают номер банковской карты, срок действия, CVV-код, а иногда и коды подтверждения из СМС. В других случаях ссылка ведет на зараженный ресурс, с которого на гаджет пользователя автоматически загрузится вредоносная программа. Она может перехватывать пароли, получать доступ к банковским приложениям, мессенджерам, камере и микрофону. В МВД напомнили, что настоящие уведомления о штрафах приходят только через официальные каналы, например "Госуслуги".На этой неделе Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий уже несколько раз рассказывало о новых уловках мошенников. Так, аферисты пользуются спросом на пиратские фильмы и сериалы и прячут фишинговые ссылки в файлах субтитров или ИИ-переводчиков, которые предлагают скачать на фейковых сайтах.Кроме того, они используют цифровые подарки в Telegram для скрытой рекламы казино, наркошопов или экстремистских сайтов, а также создают фишинговые сайты, имитирующие страницы городских моргов, чтобы похитить персональные данные.

https://ria.ru/20250806/mvd-2033802442.html

https://ria.ru/20250806/mvd-2033592333.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)