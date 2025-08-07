Рейтинг@Mail.ru
В МВД предупредили о поддельных письмах якобы от ГИБДД
09:10 07.08.2025 (обновлено: 11:39 07.08.2025)
В МВД предупредили о поддельных письмах якобы от ГИБДД
2025-08-07T09:10:00+03:00
2025-08-07T11:39:00+03:00
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мошенники рассылают фальшивые письма о штрафах якобы от ГИБДД, чтобы похитить данные карт или заразить устройство вирусом, предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Мошенники обманывают граждан при помощи поддельных писем от ГИБДД. Жертва по электронной почте или в мессенджере получает сообщение с формулировкой: "Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф", — говорится в публикации. К такому письму прикреплен PDF-файл, похожий на официальное постановление. В нем может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или еще какие-либо персональные данные. Кроме того, там есть кнопка "Оплатить сейчас", которая ведет на сторонний сайт. Если пользователь перейдет по ссылке, то в одном случае он попадет на фальшивый сайт, маскирующийся под государственные или банковские сервисы. Там у пользователя запрашивают номер банковской карты, срок действия, CVV-код, а иногда и коды подтверждения из СМС. В других случаях ссылка ведет на зараженный ресурс, с которого на гаджет пользователя автоматически загрузится вредоносная программа. Она может перехватывать пароли, получать доступ к банковским приложениям, мессенджерам, камере и микрофону. В МВД напомнили, что настоящие уведомления о штрафах приходят только через официальные каналы, например "Госуслуги".На этой неделе Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий уже несколько раз рассказывало о новых уловках мошенников. Так, аферисты пользуются спросом на пиратские фильмы и сериалы и прячут фишинговые ссылки в файлах субтитров или ИИ-переводчиков, которые предлагают скачать на фейковых сайтах.Кроме того, они используют цифровые подарки в Telegram для скрытой рекламы казино, наркошопов или экстремистских сайтов, а также создают фишинговые сайты, имитирующие страницы городских моргов, чтобы похитить персональные данные.
В МВД предупредили о поддельных письмах якобы от ГИБДД

МВД: мошенники рассылают фальшивые письма о штрафах от ГИБДД для кражи данных

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мошенники рассылают фальшивые письма о штрафах якобы от ГИБДД, чтобы похитить данные карт или заразить устройство вирусом, предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Мошенники обманывают граждан при помощи поддельных писем от ГИБДД. Жертва по электронной почте или в мессенджере получает сообщение с формулировкой: "Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф", — говорится в публикации.
К такому письму прикреплен PDF-файл, похожий на официальное постановление. В нем может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или еще какие-либо персональные данные. Кроме того, там есть кнопка "Оплатить сейчас", которая ведет на сторонний сайт.
Если пользователь перейдет по ссылке, то в одном случае он попадет на фальшивый сайт, маскирующийся под государственные или банковские сервисы. Там у пользователя запрашивают номер банковской карты, срок действия, CVV-код, а иногда и коды подтверждения из СМС.
В других случаях ссылка ведет на зараженный ресурс, с которого на гаджет пользователя автоматически загрузится вредоносная программа. Она может перехватывать пароли, получать доступ к банковским приложениям, мессенджерам, камере и микрофону.
В МВД напомнили, что настоящие уведомления о штрафах приходят только через официальные каналы, например "Госуслуги".
На этой неделе Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий уже несколько раз рассказывало о новых уловках мошенников. Так, аферисты пользуются спросом на пиратские фильмы и сериалы и прячут фишинговые ссылки в файлах субтитров или ИИ-переводчиков, которые предлагают скачать на фейковых сайтах.
Кроме того, они используют цифровые подарки в Telegram для скрытой рекламы казино, наркошопов или экстремистских сайтов, а также создают фишинговые сайты, имитирующие страницы городских моргов, чтобы похитить персональные данные.
