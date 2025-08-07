Рейтинг@Mail.ru
Суд в Ростове-на-Дону заочно оштрафовал участницу "Открытой России"*
04:23 07.08.2025
Суд в Ростове-на-Дону заочно оштрафовал участницу "Открытой России"*
Суд в Ростове-на-Дону заочно оштрафовал участницу "Открытой России"* - РИА Новости, 07.08.2025
Суд в Ростове-на-Дону заочно оштрафовал участницу "Открытой России"*
Суд в Ростове-на-Дону назначил штраф в пять тысяч рублей Марине Максаковой за участие в деятельности нежелательной в РФ организации, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.08.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону назначил штраф в пять тысяч рублей Марине Максаковой за участие в деятельности нежелательной в РФ организации, сообщил РИА Новости представитель суда. "Максакова привлечена к административной ответственности по статье 20.33 КоАП (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Ей назначен штраф в размере пяти тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, Максакова, проживая в Ростове-на-Дону, руководила ростовским отделением "Городских проектов Ильи Варламова и Максима Каца"**. Кроме того, по информации источника, она участвовала в мероприятиях местных ячеек движения "Открытая Россия"* и "Штаба Навального"***, в том числе в несанкционированных публичных акциях. По данным источника, с марта 2022 года Максакова пребывает в Литве в качестве "политической беженки". "В эмиграции Максакова, отрабатывая "политический кейс релоканта", участвует в антироссийских акциях в Вильнюсе, деятельности так называемых "Феминистского антивоенного сопротивления"****, проекта "Рефорум" ("нежелательные организации")**", - сказал собеседник агентства.* Нежелательная организация в РФ.** Признаны иноагентами в РФ.*** Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.**** Движение, исполняющее функцию иноагента.
россия
ростов-на-дону
литва
россия, ростов-на-дону, литва, илья варламов, максим кац, открытая россия, происшествия
Россия, Ростов-на-Дону, Литва, Илья Варламов, Максим Кац, Открытая Россия, Происшествия
Суд в Ростове-на-Дону заочно оштрафовал участницу "Открытой России"*

Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал участницу Открытой России" Марину Максакову

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Статуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону назначил штраф в пять тысяч рублей Марине Максаковой за участие в деятельности нежелательной в РФ организации, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Максакова привлечена к административной ответственности по статье 20.33 КоАП (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Ей назначен штраф в размере пяти тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, Максакова, проживая в Ростове-на-Дону, руководила ростовским отделением "Городских проектов Ильи Варламова и Максима Каца"**.
Кроме того, по информации источника, она участвовала в мероприятиях местных ячеек движения "Открытая Россия"* и "Штаба Навального"***, в том числе в несанкционированных публичных акциях.
По данным источника, с марта 2022 года Максакова пребывает в Литве в качестве "политической беженки". "В эмиграции Максакова, отрабатывая "политический кейс релоканта", участвует в антироссийских акциях в Вильнюсе, деятельности так называемых "Феминистского антивоенного сопротивления"****, проекта "Рефорум" ("нежелательные организации")**", - сказал собеседник агентства.
* Нежелательная организация в РФ.
** Признаны иноагентами в РФ.
*** Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.
**** Движение, исполняющее функцию иноагента.
Россия, Ростов-на-Дону, Литва, Илья Варламов, Максим Кац, Открытая Россия, Происшествия
 
 
