Суд в Ростове-на-Дону заочно оштрафовал участницу "Открытой России"*
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону назначил штраф в пять тысяч рублей Марине Максаковой за участие в деятельности нежелательной в РФ организации, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Максакова привлечена к административной ответственности по статье 20.33 КоАП (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Ей назначен штраф в размере пяти тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, Максакова, проживая в Ростове-на-Дону, руководила ростовским отделением "Городских проектов Ильи Варламова и Максима Каца"**.
Кроме того, по информации источника, она участвовала в мероприятиях местных ячеек движения "Открытая Россия"* и "Штаба Навального"***, в том числе в несанкционированных публичных акциях.
По данным источника, с марта 2022 года Максакова пребывает в Литве в качестве "политической беженки". "В эмиграции Максакова, отрабатывая "политический кейс релоканта", участвует в антироссийских акциях в Вильнюсе, деятельности так называемых "Феминистского антивоенного сопротивления"****, проекта "Рефорум" ("нежелательные организации")**", - сказал собеседник агентства.
* Нежелательная организация в РФ.
** Признаны иноагентами в РФ.
*** Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.
**** Движение, исполняющее функцию иноагента.