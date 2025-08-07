Рейтинг@Mail.ru
Рейс Москва — Пенза благополучно сел в "Шереметьево" - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 07.08.2025 (обновлено: 22:27 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/sheremetevo-2034034785.html
Рейс Москва — Пенза благополучно сел в "Шереметьево"
Рейс Москва — Пенза благополучно сел в "Шереметьево" - РИА Новости, 07.08.2025
Рейс Москва — Пенза благополучно сел в "Шереметьево"
Готовившийся к аварийной посадке пассажирский SSJ-100 сообщением Москва - Пенза из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра благополучно... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T21:51:00+03:00
2025-08-07T22:27:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
происшествия
москва
пенза
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027587340_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_1370d16908e703982968e19de894b774.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Готовившийся к аварийной посадке пассажирский SSJ-100 сообщением Москва - Пенза из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Сел штатно в аэропорту Шереметьево", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительной информации, люди в результате авиационного инцидента не пострадали.
москва
пенза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027587340_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_16e1bbb5aef60ba6b3d6fc6aafdfced1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шереметьево (аэропорт), происшествия, москва, пенза
Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Москва, Пенза
Рейс Москва — Пенза благополучно сел в "Шереметьево"

Рейс Москва — Пенза совершил экстренную посадку в "Шереметьево"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Аэропорт Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Готовившийся к аварийной посадке пассажирский SSJ-100 сообщением Москва - Пенза из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Сел штатно в аэропорту Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной информации, люди в результате авиационного инцидента не пострадали.
 
Шереметьево (аэропорт)ПроисшествияМоскваПенза
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала