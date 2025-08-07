https://ria.ru/20250807/sheremetevo-2034034785.html

Рейс Москва — Пенза благополучно сел в "Шереметьево"

Рейс Москва — Пенза благополучно сел в "Шереметьево" - РИА Новости, 07.08.2025

Рейс Москва — Пенза благополучно сел в "Шереметьево"

Готовившийся к аварийной посадке пассажирский SSJ-100 сообщением Москва - Пенза из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра благополучно... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T21:51:00+03:00

2025-08-07T21:51:00+03:00

2025-08-07T22:27:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

происшествия

москва

пенза

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027587340_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_1370d16908e703982968e19de894b774.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Готовившийся к аварийной посадке пассажирский SSJ-100 сообщением Москва - Пенза из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Сел штатно в аэропорту Шереметьево", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительной информации, люди в результате авиационного инцидента не пострадали.

москва

пенза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шереметьево (аэропорт), происшествия, москва, пенза