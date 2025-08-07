https://ria.ru/20250807/sheremetevo-2034034101.html
Рейс Москва — Пенза готовится аварийно сесть в "Шереметьево"
Рейс Москва — Пенза готовится аварийно сесть в "Шереметьево" - РИА Новости, 07.08.2025
Рейс Москва — Пенза готовится аварийно сесть в "Шереметьево"
Пассажирский SSJ-100 рейса Москва - Пенза готовится к аварийной посадке в аэропорту "Шереметьево" из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра,... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T21:38:00+03:00
2025-08-07T21:38:00+03:00
2025-08-07T21:55:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
происшествия
москва
пенза
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пассажирский SSJ-100 рейса Москва - Пенза готовится к аварийной посадке в аэропорту "Шереметьево" из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."SSJ-100 сообщением Москва - Пенза возвращается в аэропорт вылета с неисправностью топливного фильтра", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в "Шереметьево" приведены в готовность все дежурные оперативные службы.
москва
пенза
Рейс Москва — Пенза готовится аварийно сесть в "Шереметьево"
Рейс Москва — Пенза готовится к аварийной посадке в "Шереметьево"