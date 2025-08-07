Рейтинг@Mail.ru
Рейс Москва — Пенза готовится аварийно сесть в "Шереметьево"
21:38 07.08.2025 (обновлено: 21:55 07.08.2025)
Рейс Москва — Пенза готовится аварийно сесть в "Шереметьево"
Рейс Москва — Пенза готовится аварийно сесть в "Шереметьево"
шереметьево (аэропорт)
происшествия
москва
пенза
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пассажирский SSJ-100 рейса Москва - Пенза готовится к аварийной посадке в аэропорту "Шереметьево" из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."SSJ-100 сообщением Москва - Пенза возвращается в аэропорт вылета с неисправностью топливного фильтра", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в "Шереметьево" приведены в готовность все дежурные оперативные службы.
шереметьево (аэропорт), происшествия, москва, пенза
Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Москва, Пенза
Терминал С аэропорта "Шереметьево"
Терминал С аэропорта "Шереметьево" . Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пассажирский SSJ-100 рейса Москва - Пенза готовится к аварийной посадке в аэропорту "Шереметьево" из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"SSJ-100 сообщением Москва - Пенза возвращается в аэропорт вылета с неисправностью топливного фильтра", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в "Шереметьево" приведены в готовность все дежурные оперативные службы.
 
Шереметьево (аэропорт)ПроисшествияМоскваПенза
 
 
Заголовок открываемого материала