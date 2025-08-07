https://ria.ru/20250807/sheremetevo-2034034101.html

Рейс Москва — Пенза готовится аварийно сесть в "Шереметьево"

Рейс Москва — Пенза готовится аварийно сесть в "Шереметьево" - РИА Новости, 07.08.2025

Рейс Москва — Пенза готовится аварийно сесть в "Шереметьево"

Пассажирский SSJ-100 рейса Москва - Пенза готовится к аварийной посадке в аэропорту "Шереметьево" из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра,... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T21:38:00+03:00

2025-08-07T21:38:00+03:00

2025-08-07T21:55:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

происшествия

москва

пенза

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568888727_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_7479f97467ba904f0f4619d2b34afea7.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пассажирский SSJ-100 рейса Москва - Пенза готовится к аварийной посадке в аэропорту "Шереметьево" из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."SSJ-100 сообщением Москва - Пенза возвращается в аэропорт вылета с неисправностью топливного фильтра", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в "Шереметьево" приведены в готовность все дежурные оперативные службы.

москва

пенза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шереметьево (аэропорт), происшествия, москва, пенза