Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской области
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской области
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской области
ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ.
2025-08-07T12:07:00+03:00
2025-08-07T12:07:00+03:00
2025-08-07T12:13:00+03:00
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Павловка, Юнаковка, Корчаковка и Искрисковщина Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Хатнее и Тихое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
россия
сумская область
волчанск
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской области
МО РФ: ВСУ потеряли до 210 военных в зоне действий "Севера" за сутки