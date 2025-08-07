https://ria.ru/20250807/sever-2033889972.html

Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской области

ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Павловка, Юнаковка, Корчаковка и Искрисковщина Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Хатнее и Тихое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.

