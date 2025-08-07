Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Специальная военная операция на Украине
 
09:15 07.08.2025 (обновлено: 09:26 07.08.2025)
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась более получаса. РИА Новости, 07.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась более получаса.Воздушная тревога была объявлена в четверг в 8.34 мск."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале в 9.12 мск.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась более получаса.
Воздушная тревога была объявлена в четверг в 8.34 мск.
"Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале в 9.12 мск.
Специальная военная операция на Украине
 
 
