https://ria.ru/20250807/sevastopol-2033855794.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.08.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась более получаса. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T09:15:00+03:00
2025-08-07T09:15:00+03:00
2025-08-07T09:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
безопасность
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954842061_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_59e94a0d6fb617c18b43c5abee61807e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась более получаса.Воздушная тревога была объявлена в четверг в 8.34 мск."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале в 9.12 мск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954842061_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_089bbe6db1bb67428305bd9500c5f245.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, безопасность, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Безопасность, Михаил Развожаев
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в Севастополе