В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.08.2025

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась более получаса. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T09:15:00+03:00

2025-08-07T09:15:00+03:00

2025-08-07T09:26:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась более получаса.Воздушная тревога была объявлена в четверг в 8.34 мск."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале в 9.12 мск.

2025

