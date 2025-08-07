https://ria.ru/20250807/serbiya-2033982953.html

В Белграде заявили, что отношения Сербии и США поднялись на новый уровень

В Белграде заявили, что отношения Сербии и США поднялись на новый уровень - РИА Новости, 07.08.2025

В Белграде заявили, что отношения Сербии и США поднялись на новый уровень

Стратегический диалог Сербии и США начинается в 2025 году, заявил глава МИД Сербии Марко Джурич, по его словам, отношения между двумя государствами будут... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T16:53:00+03:00

2025-08-07T16:53:00+03:00

2025-08-07T16:55:00+03:00

в мире

сербия

сша

белград (город)

марко джурич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813511694_668:0:4117:1940_1920x0_80_0_0_47834c85c2e2f9b032f0f137e8a72bdc.jpg

БЕЛГРАД, 7 авг - РИА Новости. Стратегический диалог Сербии и США начинается в 2025 году, заявил глава МИД Сербии Марко Джурич, по его словам, отношения между двумя государствами будут подняты на новый уровень. Джурич, в 2020-2024 годах бывший послом Сербии в США, в среду встретился в Вашингтоне с госсекретарем Марко Рубио. Как сообщил по итогам встречи госдеп, США и Сербия договорились о проведении двустороннего диалога для укрепления экономических и оборонных связей. "Этот визит и встречу на уровне министров надо понимать как сильный сигнал и искреннее желание этой администрации (США – ред.) продолжить развивать еще более хорошие отношения с Сербией. На встрече с госсекретарем Марко Рубио, как и с другими высокими официальными лицами госдепартамента, мы подтвердили, что в этом году начинается стратегический диалог Сербии и США, которым наши отношения поднимем на уровень, которого не было в предыдущих поколениях", - написал сербский министр в соцсети Х. Джурич добавил, что его радует понимание исторической возможности построить двусторонние отношения на "полностью новых основаниях". Президент Сербии Александр Вучич заявил в январе, что Сербия и США открыли тему стратегического диалога, "который не решит все имеющиеся разногласия", но создаст большие перспективы для сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике, экономике и сфере обороны.

https://ria.ru/20250805/vuchich-2033586054.html

https://ria.ru/20250807/posolstvo-2033927218.html

сербия

сша

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, сша, белград (город), марко джурич