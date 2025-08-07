Рейтинг@Mail.ru
В Белграде заявили, что отношения Сербии и США поднялись на новый уровень
16:53 07.08.2025 (обновлено: 16:55 07.08.2025)
В Белграде заявили, что отношения Сербии и США поднялись на новый уровень
В Белграде заявили, что отношения Сербии и США поднялись на новый уровень - РИА Новости, 07.08.2025
В Белграде заявили, что отношения Сербии и США поднялись на новый уровень
Стратегический диалог Сербии и США начинается в 2025 году, заявил глава МИД Сербии Марко Джурич, по его словам, отношения между двумя государствами будут...
БЕЛГРАД, 7 авг - РИА Новости. Стратегический диалог Сербии и США начинается в 2025 году, заявил глава МИД Сербии Марко Джурич, по его словам, отношения между двумя государствами будут подняты на новый уровень. Джурич, в 2020-2024 годах бывший послом Сербии в США, в среду встретился в Вашингтоне с госсекретарем Марко Рубио. Как сообщил по итогам встречи госдеп, США и Сербия договорились о проведении двустороннего диалога для укрепления экономических и оборонных связей. "Этот визит и встречу на уровне министров надо понимать как сильный сигнал и искреннее желание этой администрации (США – ред.) продолжить развивать еще более хорошие отношения с Сербией. На встрече с госсекретарем Марко Рубио, как и с другими высокими официальными лицами госдепартамента, мы подтвердили, что в этом году начинается стратегический диалог Сербии и США, которым наши отношения поднимем на уровень, которого не было в предыдущих поколениях", - написал сербский министр в соцсети Х. Джурич добавил, что его радует понимание исторической возможности построить двусторонние отношения на "полностью новых основаниях". Президент Сербии Александр Вучич заявил в январе, что Сербия и США открыли тему стратегического диалога, "который не решит все имеющиеся разногласия", но создаст большие перспективы для сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике, экономике и сфере обороны.
сербия
сша
белград (город)
в мире, сербия, сша, белград (город), марко джурич
В мире, Сербия, США, Белград (город), Марко Джурич
В Белграде заявили, что отношения Сербии и США поднялись на новый уровень

Джурич: отношения Сербии и США поднялись на новый уровень в этом году

CC BY-SA 3.0 / Boris Dimitrov / Здание парламента Сербии
Здание парламента Сербии - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
CC BY-SA 3.0 / Boris Dimitrov /
Здание парламента Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 7 авг - РИА Новости. Стратегический диалог Сербии и США начинается в 2025 году, заявил глава МИД Сербии Марко Джурич, по его словам, отношения между двумя государствами будут подняты на новый уровень.
Джурич, в 2020-2024 годах бывший послом Сербии в США, в среду встретился в Вашингтоне с госсекретарем Марко Рубио. Как сообщил по итогам встречи госдеп, США и Сербия договорились о проведении двустороннего диалога для укрепления экономических и оборонных связей.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Вучич поблагодарил Мелони за поддержку евроинтеграции Сербии
5 августа, 23:59
"Этот визит и встречу на уровне министров надо понимать как сильный сигнал и искреннее желание этой администрации (США – ред.) продолжить развивать еще более хорошие отношения с Сербией. На встрече с госсекретарем Марко Рубио, как и с другими высокими официальными лицами госдепартамента, мы подтвердили, что в этом году начинается стратегический диалог Сербии и США, которым наши отношения поднимем на уровень, которого не было в предыдущих поколениях", - написал сербский министр в соцсети Х.
Джурич добавил, что его радует понимание исторической возможности построить двусторонние отношения на "полностью новых основаниях".
Президент Сербии Александр Вучич заявил в январе, что Сербия и США открыли тему стратегического диалога, "который не решит все имеющиеся разногласия", но создаст большие перспективы для сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике, экономике и сфере обороны.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Сербии ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в стране
Вчера, 14:15
 
