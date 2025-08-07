https://ria.ru/20250807/saratov-2033964135.html

Из дома в Саратове, где взорвался газ, спасли пять кошек

САРАТОВ, 7 авг - РИА Новости. Спасатели вызволили пять кошек из разрушенного пятого подъезда многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Telegram-канал Mash ранее сообщил со ссылкой на жительницу дома, где 25 июля взорвался газ, что ее кошка больше недели сидит на одном из балконов обрушившегося подъезда без воды и еды. В правительстве региона тогда заявили РИА Новости, что спасатели не обнаружили кошку, которую якобы видели в разрушенном пятом подъезде многоэтажки, но для животного оставили еду и воду, открыли все двери, чтобы оно могло самостоятельно выйти. "Пять кошек (спасены)... После обращений спасатели не раз смотрели, едой выманивали", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что у животных не было проблем перемещаться между этажами и выйти на улицу, поскольку все двери спасатели сразу оставляли открытыми. МЧС России 25 июля сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове на улице Блинова, 2. Погибли семь человек, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе введен режим ЧС. По словам губернатора Романа Бусаргина, жители из разрушенного пятого подъезда получат выплаты на покупку нового жилья. По данным пресс-службы главы региона, на эти выплаты правительство области выделило свыше 168 миллионов рублей.

