Из дома в Саратове, где взорвался газ, спасли пять кошек
15:50 07.08.2025
Из дома в Саратове, где взорвался газ, спасли пять кошек
САРАТОВ, 7 авг - РИА Новости. Спасатели вызволили пять кошек из разрушенного пятого подъезда многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Telegram-канал Mash ранее сообщил со ссылкой на жительницу дома, где 25 июля взорвался газ, что ее кошка больше недели сидит на одном из балконов обрушившегося подъезда без воды и еды. В правительстве региона тогда заявили РИА Новости, что спасатели не обнаружили кошку, которую якобы видели в разрушенном пятом подъезде многоэтажки, но для животного оставили еду и воду, открыли все двери, чтобы оно могло самостоятельно выйти. "Пять кошек (спасены)... После обращений спасатели не раз смотрели, едой выманивали", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что у животных не было проблем перемещаться между этажами и выйти на улицу, поскольку все двери спасатели сразу оставляли открытыми. МЧС России 25 июля сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове на улице Блинова, 2. Погибли семь человек, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе введен режим ЧС. По словам губернатора Романа Бусаргина, жители из разрушенного пятого подъезда получат выплаты на покупку нового жилья. По данным пресс-службы главы региона, на эти выплаты правительство области выделило свыше 168 миллионов рублей.
происшествия, саратов, россия, взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Россия, Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Из дома в Саратове, где взорвался газ, спасли пять кошек

Из дома в Саратове, где обрушился подъезд после взрыва газа, спасли пять кошек

Сотрудники МЧС РФ и местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Сотрудники МЧС РФ и местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ и местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Архивное фото
САРАТОВ, 7 авг - РИА Новости. Спасатели вызволили пять кошек из разрушенного пятого подъезда многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Telegram-канал Mash ранее сообщил со ссылкой на жительницу дома, где 25 июля взорвался газ, что ее кошка больше недели сидит на одном из балконов обрушившегося подъезда без воды и еды. В правительстве региона тогда заявили РИА Новости, что спасатели не обнаружили кошку, которую якобы видели в разрушенном пятом подъезде многоэтажки, но для животного оставили еду и воду, открыли все двери, чтобы оно могло самостоятельно выйти.
Быт с огоньком. Главные правила газовой безопасности в квартире
26 июня, 10:00
26 июня, 10:00
"Пять кошек (спасены)... После обращений спасатели не раз смотрели, едой выманивали", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что у животных не было проблем перемещаться между этажами и выйти на улицу, поскольку все двери спасатели сразу оставляли открытыми.
МЧС России 25 июля сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове на улице Блинова, 2. Погибли семь человек, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе введен режим ЧС. По словам губернатора Романа Бусаргина, жители из разрушенного пятого подъезда получат выплаты на покупку нового жилья. По данным пресс-службы главы региона, на эти выплаты правительство области выделило свыше 168 миллионов рублей.
Взрывы газа в жилых домах в России в 2024-2025 годах
27 марта, 15:38
27 марта, 15:38
 
