Самолет, вылетевший из Калининграда в Москву, вернулся в Храброво

Самолет, вылетевший из Калининграда в Москву, вернулся в Храброво - РИА Новости, 07.08.2025

Самолет, вылетевший из Калининграда в Москву, вернулся в Храброво

2025-08-07 Самолет, вылетевший из Калининграда в Москву, вернулся в "Храброво" по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аэрофлота".

КАЛИНИНГРАД, 7 авг - РИА Новости. Самолет, вылетевший из Калининграда в Москву, вернулся в "Храброво" по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аэрофлота". "В соответствии с правилами обеспечения безопасности полетов командир воздушного судна рейса SU1001 Калининград - Москва за 7 августа принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине срабатывания индикации наддува кабины. Посадка воздушного судна выполнена в штатном режиме в 11:20 мск", - сказали в пресс-службе. Собеседник агентства отметил, что для сокращения времени ожидания вылета, требуемое для дополнительной технической проверки самолета, принято решение о перебронировании всех пассажиров на рейс SU1025, который будет выполнен на широкофюзеляжном воздушном судне Boeing 777 большей вместимости. Для пассажиров организовано предоставление напитков и питания.Согласно онлайн-табло аэропорта "Храброво", рейс SU1025 Калининград-Москва компании "Аэрофлот" должен вылететь в 17.00 (18.00 мск).

